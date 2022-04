Yanina Latorre y un nuevo round contra Rosenfeld: la acusó de haberla “engualichado”

La pelea entre Ana Rosenfeld y Yanina Latorre llegó para quedarse. Luego del enfrentamiento que protagonizaron las dos panelistas durante la emisión de anoche de LAM, por Améroca TV, Latorre dio una extensa nota a Intrusos en el Espectáculo, por la misma señal.

“Yanina, un día difícil”, empezó Alejandro Guatti la entrevista y le dio el pie a hablar. “Tremendo. Me chuzaron. Esto fue un laburo, amor. Dos veces me caí al aire y justo antes de venir para acá como para que no venga. Pero viste que a mi no me calla ni la caída”, arrancó con todo. “Alguien no quería que yo hable” , agregó.

“Estoy convencida de que me pincharon el muñeco”, aseguró, repitiendo la teoría que había compartido minutos antes en su cuenta de Twitter. “Todo el mundo me dijo ´ponete ruda, ponete esto, ojo que esta contrata, tiene brujos en dólares´”, repitió al tiempo que revoleó los ojos con un gesto de resignación y evitó nombrarla aunque dio por entendido que con “esta” se refería a la famosa abogada.

Latorre fue contundente al expresar que está segura que Rosenfeld le hizo un gualicho. “Porque aparte me echa la culpa a mí de todo”, se explicó. “Hay doscientas minas denunciándola, está todo el país en contra de ella, el abogado Oneto, la matrícula, las minas, ¡tiene de todo!”, enumeró, y explicó que no le gustó la defensa que la letrada hizo en LAM porque todo lo acomoda para su lado y porque, además, se puso en víctima. “La verdad, triste. A veces es mejor decir, ´sí, la verdad, me pasó esto, me equivoqué´”, agregó.

“Ella se sienta en la tele y niega, niega, niega. Bueno, seguí negando. Siempre hay una justicia divina. Yo creo que cuando el río suena tanto es por algo. No sabés la cantidad de anécdotas, de mensajes y de cosas de gente que me llegan. Tremendo”, reveló después descreyendo la versión de Rosenfeld sobre las denuncias. Por último, la panelista de LAM recordó que el día de la discusión la abogada le dijo que la iba a demandar por retuitear. “Amor, ¡retuitear! Estaríamos todos presos. Tengo cero miedo de que me demande. ¡Si no hice nada ilegal!” .

“No está limpia”, concluyó Latorre sobre la situación de Rosenfeld y su reacción estos últimos días. “Por eso se sacó tanto. A mi me retuiteas tres cosas en contra, voy y las aclaro. Y si son mentira, ni las aclaro porque eso muere. Para mi el que aclara oscurece”, completó, determinante.

La palabra de De Brito

Ángel de Brito también charló con Intrusos después del cruce entre Rosenfeld y Latorre y brindó su propio punto de vista sobre las denuncias contra la letrada y el flamante conflicto entre dos de sus “angelitas”. “La verdad es que la vi bastante segura con respecto a las denunciantes” , aseguró sobre la situación legal de Rosenfeld, y explicó que sus argumentos lo dejaron conforme.

Ángel de Brito y sus "angelitas" de LAM Twitter

Cuando el movilero le consultó cómo la vio a Yanina, De Brito no dio vueltas: “Loca. Yanina quería mucho a Marcelo, a su marido. Todos lo queríamos. Teníamos relación con él, era un tipo muy querido y le ponía onda a todo. Por eso me sorprende esta explosión”, explicó.

“Yo pensé que al principio era más discusión del aire pero bueno, cuando vi el fin de semana las nueve mil quinientas historias de Yanina, -que en realidad no terminé de ver porque eran un plomo- dije ´esto es en serio’” , agregó. “Me sorprendió que Yanina se caiga dos veces el mismo día. Algún gualicho le hicieron”, completó.