No tiene cuenta pero se hizo viral: ¿por qué Carmen Barbieri es un éxito en Tik Tok?

Estefi Berardi sorprendió esta mañana a Carmen Barbieri con un dato que la capocómica desconocía. Sin mucha experiencia en las redes sociales, la conductora de Mañanísima, por Ciudad Magazine, se enteró que su imagen es muy famosa entre los jóvenes que usan Tik Tok. “Sos furor en Tik Tok sin hacer nada. La gente muere por hacerse viral”, le explicó la periodista.

La revelación llegó luego de que compartieran un video de Chiky Bombom, donde la famosa influencer saluda al programa. “Buenas buenaaaas a todo el equipo de Mañanísima”, vocifera con su característica voz la morena. En ese momento, Berardi contó que le “encanta” Chiky Bombom pero que “esa secuencia” la aburrió. “La banco, pero es muy cansador ver siempre lo mismo”, explicó.

Después de presentar el juego de los números, Berardi volvió al tema de las historias de Instagram y los videos de Tik Tok, pero con una revelación que dejó boquiabierta a la conductora. “Carmen, vos recién decías de nuestra negra morena, que la amamos, pero te digo que no es nadie al lado tuyo porque vos sos viral el Tik Tok de una manera…”. “¿Qué pasó?”, reaccionó la conductora de inmediato y se llevó las dos manos al pecho. Y Berardi entonces pidió a la producción pasar las imágenes.

En el video que compartió la panelista, se puede ver un tuit de Carmen: ”Me revienta que me mientan pero peor es cuando mienten mal y me entero q mintieron jj podes ser tan inútil you had one job”, con el siguiente título: “Cuando mentís en el Currículum con saber hablar inglés y en la entrevista te hacen hablar”.

Otra pieza de Carmen que se volvió viral es un video retro de cuando conducía Cómplices y testigos por la pantalla de América TV en 2003 y se desmayó al aire. En la imagen se ve que la conductora se pone pálida y pide un sobre de azúcar. “”Chicos, voy a pedir un corte porque no me siento un poco bien. Tengo un bajón de presión”, alcanzó a decir antes de caer. En el Tik Tok que eligió Berardi para pasar al aire, las imágenes estaban acompañadas por la leyenda: “Volvemos a fase 1 y vos tipo…”.

Además de estos ejemplos, la panelista mostró uno en donde Carmen le responde a Moria, otro en donde apura a Luis Ventura durante una entrevista en Intrusos y dos de su programa actual: el momento en el que John Milton, el hipnotizador, le hace una maniobra en el cuello que luego le causó problemas de salud y cuando le dijo a Fran Mariano, el exparticipante de Cuestión de Peso que se hizo cirugías para parecerse a Ricky Martin: “Estás lindo, estás bien, estás con otro cirujano que te está arreglando el desastre”.

“Por favor, pido perdón si digo algo fuera de lugar, pero hablo tanta pelotudés. Por momento digo cosas bárbaras pero por momentos me voy a la mierda”, dijo entre risas y reconoció que está en vivo y que dice lo que le sale “de adentro”.