¿Palito para Nacho Viale? Adrián Suar confirmó que está dispuesto a seguir negociando por Mirtha Legrand: “Ella quiere estar en eltrece, más allá de lo económico”

Tras una larga y fallida negociación entre StoryLab -la productora que comandan Nacho Viale y Diego Palacio- y eltrece por la vuelta de Mirtha Legrand a la televisión, Adrián Suar no pudo evitar ser consultado sobre el tema. Mientras aclaró que se trata de una cuestión meramente económica, el gerente de contenidos del canal confesó que él quiere tenerla en su pantalla y que hará todo lo posible por lograrlo.

“No quiero otra cosa que Mirtha esté en el canal”, dijo Suar ante las cámaras de Socios del espectáculo. Y enseguida explicó los motivos por los cuales no se llegó aún a un acuerdo para que eso suceda. “ La productora pidió en la negociación una plata que, por ahora, la parte que maneja los números del canal marca una diferencia muy grande respecto al año pasado. Hay como un 200 por ciento de diferencia ”, indicó, dando cuenta que son los costos los que traban el regreso de la conductora.

Tras repetir una y otra vez que “el canal la quiere tener”, el directivo aseguró que está haciendo los mayores esfuerzos para ofrecer otras posibilidades para que la diva vuelva con sus mesazas. “ Yo creo, por lo que hablé con Mirtha, que ella quiere venir a eltrece, pero bueno, estamos haciendo el mayor esfuerzo para que esté. Es más, ayer hablé con Nacho y le ofrecí que venga a los estudios del canal por si el costo no le daba ”, reveló en referencia a que, hasta el año pasado, el ciclo se grababa en los estudios La Corte.

“Generalmente, de un año al otro, Polka tiene un 55,6 por ciento de aumento con la tira que estoy haciendo ahora. Marcelo [Tinelli] lo mismo. Ya llevarlo a un 170 por ciento no entiendo, pero bueno, los números son los números. Es el problema que debe tener la productora, pero también hay que entender que Mirtha -por lo que ella me trasmite, el otro día hablamos 1.30 de la mañana cuando yo venía del teatro- hoy por hoy quiere estar en eltrece, más allá de lo económico. Si ella tiene una oferta mejor y superadora, yo jamás le voy a poner una traba en ese sentido. Como le dije a Mirtha: ‘Vos sos de toda la televisión’ ”, expresó el productor.

Esta semana, durante una gala solidaria que la tuvo como invitada, Mirtha Legrand dio a conocer que estaba "decepcionada" por las infructíferas negociaciones para que regrese a la pantalla de eltrece Gerardo Viercovich - LA NACION

“Yo quiero que venga a eltrece, ella también, pero sino donde ella esté feliz fundamentalmente, porque es una señora grande que necesita respeto y merece respeto. Donde quiera estar ella, ahí estaremos todos nosotros”, agregó.

“¿Sentís que es una actitud egoísta de Nacho?”, le preguntó el cronista a raíz de sus últimos dichos. “No, yo hablé con él, le creo. Debe tener un problema muy grande, aunque no entiendo cuál porque yo que también soy productor; no termino de ver esa diferencia tan grande, no la termino de entender ”, lanzó responsabilizando al nieto de la conductora por no llegar a un acuerdo.

Tras aclarar que siempre la negociación fue tanto por Mirtha como por Juana Viale (“Siempre son ellas dos”, advirtió), Suar volvió a hacer foco en las razones por las cuales la vuelta de las mesazas se están dilatando. “Es una cuestión económica. Cuando hay un [pedido de aumento del] 170 por ciento lo veo difícil, pero vamos a seguir intentando. Por mi parte voy a seguir intentando”, remató sin perder las esperanzas.

Regreso inminente

El que sí vuelve a la pantalla de eltrece y ya tiene fecha confirmada es Marcelo Tinelli. Con un nuevo formato llamado Canta Conmigo Ahora, el conductor regresa a la TV el próximo 25 de julio y promete sorprender. “Estoy muy contento por lo que va a hacer, muy feliz. Lo veo enganchado, veo que tiene un formato importantísimo para la televisión, es una gran apuesta para el canal”, confesó Suar.

En cuanto a cómo está Tinelli con este nuevo desafío, contó: “Lo noto renovado, con fe, con optimismo. Parezco Daniel Scioli... Pero lo noto bien”, bromeó. “ Vamos a tratar de hacer el mejor programa. El canal hizo una apuesta enorme para que el flaco vuelva bien y vamos a cuidarlo para que haga el mejor programa ”, aseguró.

Otro de los regresos más esperados es la segunda temporada de Argentina, tierra de amor y venganza. Con un nuevo elenco y ambientada en la década de los ‘80, el productor dio algunos detalles de lo que se viene: “Estamos bien, hicimos una muy buena ficción y vamos a tratar de repetir para toda esa gente que tanto le gusto la primera. Hay muchas sorpresas”, reveló mientras advirtió que está haciendo todo lo posible para que dos o tres personajes de la temporada anterior sean parte de algunos capítulos.