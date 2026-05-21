Andy García y sus emotivas palabras sobre la actualidad de Cuba: “Tengo un agujero en el corazón”

A comienzos de la década del 60, tras la Revolución Cubana y la llegada de Fidel Castro al poder, Andy García dejó Cuba junto a su familia y se instaló en Miami. Tenía cinco años y nunca más volvió a pisar la isla. Anoche, en medio de la emoción por su regreso al Festival de Cine de Cannes, el actor y director se tomó un momento para hablar de sus raíces. “Tengo un agujero en el corazón”, se sinceró durante la conferencia de prensa.

García viajó al festival para presentar Diamond, la película que dirige y protagoniza junto a Glenn Close, y fue recibido con una cálida ovación en la Croisette. En una entrevista posterior con la agencia de noticias AFP, la estrella de Hollywood profundizó en su mirada sobre la relación entre Cuba y los Estados Unidos y fue categórico al hablar de la situación en la isla.

“Nadie quiere la guerra, pero la represión absoluta y el sufrimiento del pueblo de ese país no son la alternativa, no es algo que debamos aceptar”, señaló. Luego agregó que, en su opinión, si se consultara a la población y no al gobierno, la mayoría apoyaría una intervención externa: “El 90% diría unánimemente: ‘Por favor, vengan e invadan nuestro país y desháganse de esta gente’”.

“Es un privilegio extraordinario”

Diamond se proyectó fuera de concurso y el público la ovacionó durante siete minutos. Emocionado, García agradeció el gesto y no dudó en hacer referencia a los años que le llevó conseguir financiación para el film. “Es un privilegio extraordinario. Como algunos sabrán, este ha sido un viaje de 20 años. Y no podría imaginar un lugar más sagrado que este, el lugar donde se acuñó el término cine noir, para compartir este viaje tan personal con la comunidad del festival”, dijo.

“Todos crecemos con un sueño; se lo aseguro. Y quiero compartir con los jóvenes que también tienen sueños: no hay gran obstáculo que un sueño no pueda superar. Así que persigan sus sueños. Sigan adelante. Como siempre decía mi padre, nunca den un paso atrás, ni siquiera para ganar impulso”, completó, con lágrimas en los ojos.

Una identidad siempre presente

En distintas entrevistas, el propio artista contó que creció en Miami con la memoria de la isla muy presente en su casa, donde la música, los relatos familiares y la nostalgia marcaron su identidad desde la infancia Archivo

El vínculo de García con Cuba atraviesa toda su carrera. En distintas entrevistas, el propio artista contó que creció en Miami con la memoria de la isla muy presente en su casa, donde la música, los relatos familiares y la nostalgia marcaron su identidad desde la infancia.

Esa relación emocional también fue el motor de gran parte de su obra. El actor ha reconocido que durante años intentó llevar al cine una historia que reflejara la experiencia del exilio cubano, un proyecto que lo acompañó durante décadas hasta concretarse en En nombre del odio.

La película, estrenada en 2005, fue su debut como director y un proyecto profundamente personal. Ambientada en La Habana de fines de los años 50, reconstruye el impacto de la Revolución Cubana en una familia dividida por la política y el exilio.

Andy García interpretó al legendario trompetista cubano Arturo Sandoval en la película biográfica Por amor o patria

Tal como sucedió en Diamond, García no solo protagonizó el film, sino que también lo dirigió y participó en su desarrollo creativo. A través de su aporte, el proyecto reivindica la cultura cubana previa a 1959, especialmente su música y su vida nocturna.

En ese sentido, el proyecto funcionó como una especie de homenaje a una Cuba que, según el propio actor, quedó suspendida en el tiempo tras el cambio político. La película también explora el desarraigo y la pérdida como experiencias centrales del exilio.

El elenco incluyó a figuras como Inés Sastre, Bill Murray y Dustin Hoffman, lo que reforzó el perfil internacional de una producción que tardó casi dos décadas en concretarse. El propio García explicó que la historia está inspirada en vivencias reales de su entorno y en relatos de la diáspora cubana, más que en una autobiografía estricta, aunque reconoce que el film está atravesado por su propia historia familiar.