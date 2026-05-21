Hairspray: de la sorpresiva presencia de Mauricio Macri a la complicidad entre Ricardo Darín y Florencia Bas

En febrero, Úrsula Corberó y Chino Darín los convirtieron en abuelos por primera vez. “Una de las cosas que más reconforta es ver que a mucha gente le genera alegría; en medio de tantas noticias para atrás, una linda noticia hace que la gente se ilumine”, señaló Darín, rebosante de felicidad, sobre el nacimiento de su nieto Dante

Gerardo Viercovich - LA NACION