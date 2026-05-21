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Hairspray: de la sorpresiva presencia de Mauricio Macri a la complicidad entre Ricardo Darín y Florencia Bas

Hace dos semanas el aclamado musical desembarcó en el Teatro Coliseo; este miércoles por la noche, grandes figuras se dieron cita en la platea para disfrutar del estreno de prensa

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Mauricio Macri disfrutó de una salida familiar junto a su hijastra Valentina Barbier y su hija Antonia
Mauricio Macri disfrutó de una salida familiar junto a su hijastra Valentina Barbier y su hija AntoniaGerardo Viercovich - LA NACION
Con un look muy formal, Mauricio Macri asistió a la función de prensa del musical Hairspray en el Teatro Coliseo
Con un look muy formal, Mauricio Macri asistió a la función de prensa del musical Hairspray en el Teatro ColiseoGerardo Viercovich - LA NACION
A cuatro meses de su separación con Juliana Awada, el expresidente fue fotografiado en compañía de su hija Antonia y su hijastra Valentina Barbier
A cuatro meses de su separación con Juliana Awada, el expresidente fue fotografiado en compañía de su hija Antonia y su hijastra Valentina BarbierGerardo Viercovich - LA NACION
La ruptura entre Macri y Awada se concretó de mutuo acuerdo y de manera consensuada, y ambos mantienen un buen vínculo por el bienestar de su hija Antonia. Recientemente el exmandatario comenzó una nueva relación con Dolores Teuly
La ruptura entre Macri y Awada se concretó de mutuo acuerdo y de manera consensuada, y ambos mantienen un buen vínculo por el bienestar de su hija Antonia. Recientemente el exmandatario comenzó una nueva relación con Dolores TeulyGerardo Viercovich - LA NACION
"Hairspray con Antonia y Valentina, gran programa. ¡Gracias por el afecto!", escribió Macri en sus redes sociales tras disfrutar de la función
"Hairspray con Antonia y Valentina, gran programa. ¡Gracias por el afecto!", escribió Macri en sus redes sociales tras disfrutar de la funciónGerardo Viercovich - LA NACION
Ricardo Darín y Florencia Bas suelen disfrutar de ir al teatro juntos, y no quisieron perderse de uno de los musicales del momento
Ricardo Darín y Florencia Bas suelen disfrutar de ir al teatro juntos, y no quisieron perderse de uno de los musicales del momentoGerardo Viercovich - LA NACION
En febrero, Úrsula Corberó y Chino Darín los convirtieron en abuelos por primera vez. “Una de las cosas que más reconforta es ver que a mucha gente le genera alegría; en medio de tantas noticias para atrás, una linda noticia hace que la gente se ilumine”, señaló Darín, rebosante de felicidad, sobre el nacimiento de su nieto Dante
En febrero, Úrsula Corberó y Chino Darín los convirtieron en abuelos por primera vez. “Una de las cosas que más reconforta es ver que a mucha gente le genera alegría; en medio de tantas noticias para atrás, una linda noticia hace que la gente se ilumine”, señaló Darín, rebosante de felicidad, sobre el nacimiento de su nieto Dante Gerardo Viercovich - LA NACION
Valeria Mazza junto a su hijo Tiziano y la más pequeña de la casa, Taína
Valeria Mazza junto a su hijo Tiziano y la más pequeña de la casa, TaínaGerardo Viercovich - LA NACION
¡Buena onda! Alejandro Gravier, Taína Gravier, Valeria Mazza, Claudia Villafañe y Tiziano Gravier, felices, en la platea del Coliseo
¡Buena onda! Alejandro Gravier, Taína Gravier, Valeria Mazza, Claudia Villafañe y Tiziano Gravier, felices, en la platea del ColiseoGerardo Viercovich - LA NACION
¡En familia! Maru Botana asistió al espectáculo junto a dos de sus hijas
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Wanda Nara llegó al teatro sobre la hora junto su hija más pequeña, Isabella, para disfrutar del trabajo sobre las tablas de su amigo, Damián Betular
Wanda Nara llegó al teatro sobre la hora junto su hija más pequeña, Isabella, para disfrutar del trabajo sobre las tablas de su amigo, Damián BetularGerardo Viercovich - LA NACION
Galardonada por su labor como conductora en la reciente entrega de los Martín Fierro de Televisión, la mediática anfitriona de MasterChef Celebrity fue interceptada por la prensa en la entrada del teatro
Galardonada por su labor como conductora en la reciente entrega de los Martín Fierro de Televisión, la mediática anfitriona de MasterChef Celebrity fue interceptada por la prensa en la entrada del teatroGerardo Viercovich - LA NACION
Mora Bianchi, la estrella de Margarita, posó frente a los flashes del evento
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Los protagonistas de la serie Margarita, Toti Spangenberg y Mora Bianchi, confirmaron que su romance en la ficción trascendió a la vida real tras compartir grabaciones y disfrutar de unas vacaciones juntos
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El actor y cantante Diego Topa, encantado con el musical
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Marixa Balli posó sonriente frente a los flashes, a la salida de la función, también con un abrigo animal print
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Sofía Pachano se acercó junto a su madre Ana Sanz: "Fui a ver mi musical favorito. Hairspray fue el primer musical que vi en Broadway. Qué importante que estén haciendo estas cosas en Argentina. Felicitaciones a todo el elenco, creativos y técnica", destacó la artista en sus redes sociales
Sofía Pachano se acercó junto a su madre Ana Sanz: "Fui a ver mi musical favorito. Hairspray fue el primer musical que vi en Broadway. Qué importante que estén haciendo estas cosas en Argentina. Felicitaciones a todo el elenco, creativos y técnica", destacó la artista en sus redes socialesGerardo Viercovich - LA NACION
"¡Qué espectáculo increíble. Amé ver a Betular arriba del escenario!", escribió en sus redes la China Ansa, luego de disfrutar del espectáculo
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¡Hay equipo! El director de Hairspray, Fer Dente, y Sofi Morandi, que se luce en su rol como Barbie Von Tussle, se mostraron orgullosos de su trabajo
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