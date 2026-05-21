Hairspray: de la sorpresiva presencia de Mauricio Macri a la complicidad entre Ricardo Darín y Florencia Bas
Hace dos semanas el aclamado musical desembarcó en el Teatro Coliseo; este miércoles por la noche, grandes figuras se dieron cita en la platea para disfrutar del estreno de prensa
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LA NACION
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