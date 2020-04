Andy Kusnetzoff: "Vuelven los invitados a PH, pero serán cuatro"

Andy Kusnetzoff vuelve a tener invitados en vivo en su programa, pero serán menos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de abril de 2020 • 18:07

"La novedad es que vamos a volver a tener invitados en el piso. Me gustaron los programa vía skype , aunque es verdad que se perdió un poco lo energético en el 'Punto de encuentro' y era más difícil, me gustaban los invitados en las pantallas. Hay cosas a favor y otras en contra , todo depende", contó Andy Kusnetzoff en Cortá por Lozano , respecto de cómo había cambiado su programa durante estos tiempos de pandemia de coronavirus.

De esta manera, Kusnetzoff anunció que retomaba el formato inicial de PH, Podemos Hablar . "Vamos a estar en un estudio más grande y con cuatro invitados. Hay que adaptarse", remarcó después. Este sábado, sus invitados serán Cris Morena, Lizy Tagliani, Santiago del Moro y Mauro Szeta.

Andy contó que ahora se volvió mas obsesivo que su mujer y tira alcohol por todos lados

Además Kusnetzoff contó cómo es su vida en cuarentena. "Al principio estaba en desventaja con Flor (Florencia Suárez, su mujer) en cuanto a la limpieza porque ella es más obsesiva. Me cansé y ahora el obsesivo soy yo: tiro alcohol todo el tiempo. Los sábados hacemos la limpieza profunda". ¿Cocina? "La cocina me falta. No tengo esa habilidad, pero me gustaría. Puedo hacer ricos asados y soy bueno haciendo tragos", sumó.

Contó que su hija Helena, de tres años y medio, extraña mucho a sus primas y a sus compañeritas de escuela. "Me dice que quiere ver a sus primas 'enteras' porque las ve por skype. Hay que verle el lado bueno y es que ahora compartimos mucho tiempo en familia, los tres. Extraña, pero hay que bancarla. Sabe que hay un bicho malo que se llama 'comodavirus'. Y que no tiene que salir y se tiene que quedar en casa".