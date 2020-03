En PH: Podemos Hablar, los invitados dijeron presente de manera virtual para evitar romper la cuarentena

Hacer un programa con invitados en plena cuarentena obligatoria por el coronavirus es todo un desafío. Sin embargo, en PH: Podemos Hablar encontraron la forma de seguir adelante evitando que las figuras salgan de sus casas y manteniendo la esencia del ciclo. "Estamos viviendo un momento raro en Argentina y en el mundo, pero acá estamos para acompañarlos", dijo Andy Kusnetzoff , parado solo en medio del estudio.

Y explicó: "Hoy, como ven, no hay ningún invitado. No queríamos traer a alguien de afuera, alguien que no esté autorizado para circular, y que rompa la cuarentena. Ustedes saben que los invitados y las historias son lo principal de este programa, así que ya les contaremos cómo vamos a hacer".

Siguiendo con la rutina del ciclo, Andy leyó las tarjetas de las emociones él mismo, y expresó como se siente. También pasó por el escáner, y se hizo una pregunta que contestó al instante. "'Andy, ¿tenés miedo de que PH no salga como siempre?'. La verdad que si, pero le ponemos lo mejor que le podemos poner, le ponemos garra, le ponemos onda y le tengo fe", dijo.

Acto seguido se dirigió a la ronda de preguntas y respuestas, un clásico del programa, en donde lo esperaban cuatro pantallas en las cuales se podían ver a los invitados de la noche: Chano Charpentier, Ángel Di María -desde París-, Lali Espósito y Leonardo Sbaraglia . "Muy buenas noches a todos, hoy es un PH rarísimo, virtual y sin riesgo, con super estrellas que no voy a poder abrazar", saludó el conductor.

"Les quiero agradecer porque la idea es seguir entreteniendo a los argentinos, que podamos hablar de lo que pasa y también que siga habiendo una normalidad, una rutina, pero sin que estén acá. Se que es un esfuerzo aparecer desde sus casas, pero la gente les va a agradecer y yo también", destacó antes de arrancar con las preguntas.