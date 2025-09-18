Mario Pergolini se burló de Andy Kusnetzoff por su llanto en vivo

Mario Pergolini simuló romper en llanto este jueves durante su programa en vivo Deja que entre el sol, en Vorterix, al hablar de la salida de un colega que trabajó en el panel hasta el mes pasado.

“Me vinieron las lágrimas”, dijo Pergolini, imitando los gestos que hizo Andy Kusnetzoff este miércoles, cuando lloró al aire en su ciclo radial, aparentemente quebrado emocionalmente mientras hablaba de la situación de las personas con discapacidad.

“Moski [Lautaro Moschini] se había ido diciendo que... voy a llorar, lo quiero decir llorando”, expresó Pergolini y sacó unas gotas oculares para fingir las lágrimas.

Tras colocarse el producto, preguntó: “¿Estoy llorón ya?” y, frente a la respuesta afirmativa de los panelistas, continuó su relato. “Porque cuando hablan de Moski lloran todos. Porque Moski se fue de acá... me vinieron las lágrimas”.

Pergolini se burló de Andy Kusnetzoff por su llanto en vivo

Finalmente, el conductor recordó al streamer que se fue del ciclo el mes pasado. “Dijo que se había ido de acá porque no quería hacer nada, porque tenía una profesión. A la semana, publicó ese video, una foto, en donde aclaró un poco lo que le había pasado, previendo la movida de ayer. Ayer se lo ve desde Dubai con un chico con serios problemas nutritivos. Está muy flaco el chico con el que está. Y para mí, el flaco, flaco, flaco, es gente que le pira un poco el cerebro”, concluyó.

El llanto de Andy Kusnetzoff

En medio de una jornada marcada por el debate en la Cámara de Diputados por los vetos presidenciales a las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, Kusnetzoff se refirió al impacto de las recientes decisiones políticas del Gobierno.

“Está bien que recule el Presidente, que diga ahí voy a ver lo de discapacidades y universidades, porque eso no es la grieta, eso no es los ‘kukas’, eso es tener en cuenta lo importante que es nuestro país y el orgullo que nos da tener nuestra educación pública, tener nuestros hospitales públicos para la gente que no tiene una obra social, que no puede ir a ningún lado”, señaló, con angustia, el conductor de Perros de la calle, en Urbana Play.

Andy Kusnetzoff rompió en llanto al hablar de los recortes en discapacidad y financiamiento universitario: “Me angustié”

Y continuó, muy conmovido: “Y la gente con discapacidad, ojalá no te pase porque la vida es más fácil si no tenés discapacidad, es mucho más difícil tener a alguien con discapacidad y tener que ocuparte toda tu vida de eso, y el día de mañana cuando sea grande, esta persona creció por ahí con discapacidad, decís no sé cómo se la va a arreglar cuando yo no esté”.

El psicólogo Gabriel Rolón estaba presente en el estudio y, al verlo afectado, tomó el micrófono y señaló: “Es tremendo, pero está bien que nos duela, Andy, está bien que nos duela. Digo, a mí me preocupa si no te duele eso; a veces uno no puede hacer nada, pero por lo menos que tengas eso, no es más que empatía lo que te duele”.

“Me siento responsable por esto, pero no era mi intención, Andy”, dijo Leandro, un hombre desempleado, que fue invitado al ciclo radial y abrió el debate sobre las medidas de recorte encaradas por el Gobierno.

El resto de los panelistas le insistieron: “No, tranquilo, maestro... No sos responsable, quedate tranquilo”. “Perdón, me angustié”, completó Andy, con los ojos llenos de lágrimas. “¡Cómo no te vas a angustiar! ¿Qué clase de ser humano hay que ser para no angustiarse ante un trabajador que no tiene trabajo o ante un chico discapacitado que no tiene una ayuda?”, cerró el analista.