Andy Kusnetzoff rompió en llanto este miércoles, durante su programa Perros de la calle, en Urbana Play, al reflexionar sobre la difícil situación que atraviesan las personas con discapacidad a partir de los recortes en las pensiones. Durante una jornada marcada por el debate en Diputados por los vetos presidenciales, el periodista se refirió directamente al impacto de las recientes decisiones políticas del Gobierno.

“Está bien que recule el Presidente, que diga ahí voy a ver lo de discapacidades y universidades, porque eso no es la grieta, eso no es los ‘kukas’, eso es tener en cuenta lo importante que es nuestro país y el orgullo que nos da tener nuestra educación pública, tener nuestros hospitales públicos para la gente que no tiene una obra social, que no puede ir a ningún lado”, señaló con angustia el conductor.

Andy Kusnetzoff

Visiblemente afectado, el periodista continúo: “Y la gente con discapacidad, ojalá no te pase porque la vida es más fácil si no tenés discapacidad, es mucho más difícil tener a alguien con discapacidad y tener que ocuparte toda tu vida de eso, y el día de mañana cuando sea grande, esta persona creció por ahí con discapacidad, decís no sé cómo se la va a arreglar cuando yo no esté“, continuó el periodista, muy conmovido.

El psicólogo Gabriel Rolón estaba presente en el programa y al verlo movilizado con la temática tomó el micrófono y dio su parecer: “Es tremendo, pero está bien que nos duela, Andy, está bien que nos duela. Digo, a mí me preocupa si no te duele eso; a veces uno no puede hacer nada, pero por lo menos que tengas eso, no es más que empatía lo que te duele”.

Andy Kusnetzoff rompió en llanto al hablar de los recortes en discapacidad y financiamiento universitario: “Me angustié”

“Me siento responsable por esto, pero no era mi intención, Andy”, lanzó Leandro, un hombre sin trabajo y con una historia atravesada por las dificultades económicas que fue invitado al ciclo radial y abrió el debate sobre las medidas de recorte encaradas por el gobierno de Javier Milei.

“No, tranquilo, maestro... No sos responsable, quedate tranquilo”, le insistieron el resto de los participantes. “Perdón, me angustié”, cerró Andy, con los ojos repletos de lágrimas. “¡Cómo no te vas a angustiar! ¿Qué clase de ser humano hay que ser para no angustiarse ante un trabajador que no tiene trabajo o ante un chico discapacitado que no tiene una ayuda?“, expresó el analista.

Tras las palabras de Rolón, Kusnetzoff agregó una reflexión sobre la situación socioeconómica de la Argentina: “Esto no tiene que ver con algo o con alguien, tiene que ver con que te duela no tener más porque Argentina no tiene presupuesto. Y hacemos un esfuerzo entre todos, como siempre hacemos acá, pero es una cuestión de, por lo menos, entenderlo y escucharlo. Yo no sé si te puedo ayudar, pero vamos a intentarlo”, destacó el conductor en diálogo con el invitado.

Gabriel Rolón consoló a Andy en vivo: "Está bien que nos duela, Andy" Ezequiel Muñoz

El lunes por la noche, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional que a partir de la aprobación del presupuesto 2026 las personas que cobran una pensión por discapacidad percibirán un aumento del 5% por encima de la inflación estimada. Sin embargo, en el texto que ahora deberá analizar el Congreso se proyecta una reducción de la partida total para este rubro.

El proyecto de presupuesto 2026 establece una reducción en la cantidad de pensiones a entregar a las personas con discapacidad. En el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo se detalla que en la actualidad el Andis administra 1.133.549 pensiones; para el año próximo la cifra se reducirá a 977.943 pensiones. Esto significa que las auditorías continuarán su curso, una medida que desató una fuerte polémica entre beneficiarios y sus familiares ante la cantidad de pensiones que la Andis suspendió sin aviso previo.