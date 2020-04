Andy Kusnetzoff le hizo una pregunta muy incómoda a Mariana Genesio Peña

La pregunta de Andy Kusnetzoff a Mariana Genesio Peña 01:22

Tras varias emisiones con entrevistados contactados desde sus casas, Podemos Hablar (Telefé 22 hs.) volvió a su formato tradicional con sus invitados en el estudio. De hecho, en la emisión del último sábado participaron Graciela Alfano, Sergio Goycochea, Marcelo Polino y Mariana Genesio Peña , quien se incomodó tras una pregunta del conductor.

La actriz trans, si bien se separó del guionista Nicolás Giacobone, volvió a convivir con su ex durante la cuarentena obligatoria para evitar la propagación del coronavirus. Andy Kusnetzoff , entonces, le consultó de quién fue la idea.

"De los dos, porque nos veíamos todos los días por el perro, que es nuestro hijo. Entonces un día voy a llevarlo, se venía esto de la cuarentena y me dice: 'mirá que no vamos a estar yendo y viniendo, no podemos...' Él me lo propuso y yo agarré viaje y me fui a su departamento que es más grande que el mío", respondió entre risas Genesio Peña .

No obstante, Kusnetzoff insistió: "¿Pero duermen en cuartos separados?". "Cuando uno se separa muchas veces vuelve, tiene algún touch con el ex", intervino Graciela Alfano. Mientras que la actriz, que protagonizó por Telefé la tira Pequeña Victoria, permaneció callada hasta que se limitó a decir: "No fue un no, volvimos a nuestra dinámica de siempre".