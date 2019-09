Quién es Mariana Genesio Peña, la actriz trans de "Pequeña Victoria"

Crédito: Gerardo Viercovich

17 de septiembre de 2019

Mariana Genesio Peña marcó un quiebre en la televisión argentina. Después de debutar en El Marginal como "Ginna", Genesio aceptó un rol protagónico en "Pequeña Victoria", la nueva tira de Telefe.

En la serie, la actriz interpreta a Emma, un personaje que cuenta la vida de una persona trans más allá de los clichés televisivos: "El objetivo es humanizar a un personaje trans en un sentido amplio. Demostrar que viven y atraviesan las mismas experiencias que cualquier persona y a veces tiene las mismas aspiraciones", dijo la actriz en una entrevista.

Genesio nació en Córdoba y fue críada por su papá. Descubrió la actuación siendo muy chica y, desde el juego, también empezó a pensarse como Mariana. "En el colegio tuve un gran amigo, con quien actuábamos todo el día. Nos encantaba jugar a que éramos dos modelos muy chetas y huecas", le dijo a la revista femenina Marie Claire. "Y ahí también reapareció ese viejo nombre: él era María José y yo, Mariana".

Su papá era dueño de una fábrica de alimentos, y su mamá, ama de casa. La actuación no fue más que un juego para ella durante mucho tiempo, pero cumplió un rol fundamental en el desarrollo de su identidad. "Recuerdo patente que un día estábamos en el parque y él [ por su amigo] se quedó mirándome fijo y de repente me dijo una frase que me quedó para siempre: 'Vos sos Mariana de verdad. Está en tus ojos, la veo y quiere salir', recordó Genesio.

En la misma nota, la actriz habló de cómo fue su juventud: "A fines del secundario, yo pensaba que era gay nomás, con cierto look andrógino, sí, pero nada más. De a poco fui dándome cuenta de todo el resto", señaló. La actriz contó que las dificultades de ser aceptada por su familia, que temían por su futuro laboral.

En 2008, después de mudarse a Buenos Aires, Mariana conoció a Nicolás Giacobone, su actual pareja. Giacobone -guionista de cine y ganador del Óscar por "Birdman"- y la actriz vivieron un tiempo en Nueva York, período en el cual comenzó a rodearse de un círculo vinculado al cine y la televisión estadounidense.

Días atrás, la actriz le contó a Catalina Dlugi en una entrevista radial, que le interesaba interpretar a Susana Giménez en la serie de Monzón. "Hablé con productores y demás, pero se ve que no se atrevieron", dijo.