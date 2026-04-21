Luis Brandoni es despedido en el panteón de actores del cementerio de la Chacarita

La muerte de Luis Brandoni, que falleció ayer a los 86 años por un hematoma subdural en la cabeza producto de un accidente doméstico, conmovió al mundo del espectáculo, la cultura y la política. A lo largo de doce horas, distintas personalidades, colegas, familiares, seres queridos y admiradores se acercaron al Salón Montevideo de la Legislatura porteña para despedir sus restos, que hoy son trasladados al Panteón de la Asociación de Actores del Cementerio de la Chacarita.

Guillermo Francella, Soledad Silveyra (su compañera en la obra teatral ¿Quién es quién?), Nora Cárpena, Arturo Puig, el productor Carlos Rottemberg, Georgina Barbarossa, Mauricio Dayub, Ana María Picchio, Víctor Laplace, Daniel Aráoz, Martín Seefeld y Virginia Lago fueron algunos de los colegas del protagonista de Parque Lezama que acudieron al velatorio en el barrio de Monserrat. También estuvieron presentes Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Ricardo Gil Lavedra y el exdiputado nacional y embajador Diego Guelar.

Según Carlos Rottemberg, que ayer cargó el féretro de su amigo hacia el interior de la Legislatura, Brandoni solía quejarse de que los velatorios eran cortos. “Él era chapado a la antigua, decía que tenían que ser largos. Entonces, sus dos hijas, Florencia y Micaela, dijeron de ir con 12 horas porque si no las iba a matar”, explicó entre risas a la prensa.

Carlos Rottemberg y el nieto de Luis Brandoni, Tomás Ripoll, trasladan el féretro del actor Gerardo Viercovich - LA NACION

Luis Brandoni había cumplido recientemente los 86 años y se encontraba internado en el Sanatorio Güemes desde el 11 de abril Gerardo Viercovich - LA NACION

El querido actor de tantas películas como Esperando la carroza y Made in Argentina es despedido en el cementerio de Chacarita Gerardo Viercovich - LA NACION

Luis Brandoni descansará en el Panteón de Actores del Cementerio de Chacarita Gerardo Viercovich - LA NACION