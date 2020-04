Ángel de Brito confirmó la separación de Nicolás Cabré y Laurita Fernández

Según Ángel de Brito, Nicolás Cabré y Laurita Fernández estarían separados Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de abril de 2020 • 17:28

Desde el día que Laurita Fernández dejó la casa de Nicolás Cabré para volver a pasar la cuarentena en su departamento, los rumores de separación comenzaron a sonar cada vez con mayor intensidad. Si bien ella en un principio negó todo, parece que el amor llegó a su fin. Ángel de Brito contó a través de su cuenta de Twitter que la relación entre el actor y la bailarina habría finalizado.

"Confirmado: SEPARADOS", escribió el periodista, que también subió una foto de la pareja con un corazón partido en el medio. Si bien en el momento no dio mayores detalles, su compañera de programa, Yanina Latorre , explicó cuales serían los motivos de la ruptura.

Al parecer, Cabré se habría puesto en contacto con una de sus ex, Josefina Silveyra, y Laurita habría encontrado el mail. "Se ve que él en la cuarentena se puso reflexivo y le escribió un mail a Josefina. No le pidió volver, pero le decía que estaba arrepentido por lo que había hecho, le pidió perdón, y le dijo que en ese momento fue una pendejada, que se manejó mal, que la quería y la extrañaba, pero en el buen sentido", reveló Latorre.

"Laurita agarró el mail y lo llamó al plomero para que le arreglara el caño, porque se volvía a la casa", agregó la panelista de Los ángeles de la mañana .

Hace una semana, en Confrontados , el programa de espectáculos de elnueve, se difundió una historia de instagram de Laurita muy llamativa , en la que la actriz de Departamento de soltero cita un pasaje de una canción de Lali Espósito, el hit "Como así".

"Este no puede ser nuestro final, como así que no duele, cómo así que no quieres verme, si siempre cuando llega el viernes, dices que no quieres perderme", escribió Fernández, alimentando las especulaciones de que no estaría atravesando un buen momento con Cabré. En marzo, las versiones de una crisis en la pareja resonaron con fuerza. Desde rumores de peleas en Mar del Plata hasta ataques de llanto de la actriz, surgieron algunos indicios de que el noviazgo estaba atravesando un período difícil.

Los actores se conocieron en 2018, cuando protagonizaron Sugar . Tras finalizar la obra comenzaron una relación que se movió a pasos agigantados. Al poco tiempo de ponerse de novios, Cabré y Fernández ya se mostraban muy enamorados, e incluso se fueron a vivir juntos y manifestaron el deseo de formar su propia familia .