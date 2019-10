Nicolás Cabré contó que vive un gran momento personal junto a su pareja, Laurita Fernández Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Gómez

A lo largo del 2019, Nicolás Cabré y Laurita Fernández tuvieron que salir a desmentir en más de una oportunidad rumores de embarazo. "Sería una hermosa noticia si fuese verdad, pero no", decía ella hace un mes, cuando las versiones de un bebé en camino volvían a surgir.

Invitado a la mesa de Mirtha Legrand, el actor se refirió al tema. "¿Te gustaría ser papá?", le preguntó la conductora. "Sí", respondió el sin dudarlo ni un segundo. "Qué suerte que lo tomó bien", expresó la Chiqui entre risas, en alusión a lo reacio que suele mostrarse Cabré a hablar de su vida privada. "Yo lo digo cuando me preguntan, porque no tengo dudas de que quiero. Ya nos embarazaron 20 millones de veces este año", agregó él, sonriendo.

"Cuando fui a ver la obra le pregunté a ella si estaba embarazada porque la vi un poquito más gordita", contó Mirtha. "En el momento en que nos saludamos le dije, 'Laurita, ¿vos estás embarazada?', y me respondió que no", agregó, antes de que el actor se explayara sobre el tema.

"Es que nos embarazaron 70 mil veces, de hecho ahora lo dijeron otra vez", explicó el actor. "Estoy seguro de que quiero que nos pase. Con Lau estoy agarrado de la mano y me encanta caminar así, sin saltar ningún paso. Disfrutamos y soy feliz, quiero absolutamente todo con ella porque me hace muy bien. Cuándo será es algo que decidiremos nosotros, la ganas están y estoy seguro de que es con ella. Laurita me despertó las ganas de volver a ser padre".

El romance entre los protagonistas de la obra de teatro Departamento de Soltero avanzó a pasos agigantados, al punto que hace siete meses decidieron comprar una casa juntos y apostar por la convivencia.

La bailarina y actriz no duda en manifestarle su amor a Cabré en las redes sociales. "Es hermoso compartir escenario con vos. Te amo y te admiro. Nos sacaron esta foto espiando desde un agujerito en la escenografía", escribió Fernández hace unos días en su Instagram, junto a la imagen en la que se los ve en una de las escenas, en el Teatro Lola Membrives.

Cabré también se mostró muy enamorado de su novia en la entrevista conjunta que le brindaron a LA NACION hace unos meses: "Pienso que nuestro amor se traslada inevitablemente al escenario. Si bien estamos contando una historia, que obviamente no es la nuestra, por momentos yo la miro y me pasan cosas que con una compañera normal no me sucederían nunca. Me encanta detenerme, verla y admirarla".