Ángel De Brito sobre la denuncia contra Axel: "Su silencio lo incrimina"

El periodista fue tajante al dar su opinión sobre la denuncia de abuso sexual contra Axel Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de octubre de 2019 • 16:02

Hace una semana se dio a conocer la denuncia por abuso sexual contra Axel, realizada por una mujer en la provincia de Río Negro. Ángel de Brito fue una de las voces que opinó sobre el tema y fue contundente con su postura. A través de las historias de Instagram, el periodista afirmó: "Pienso que su silencio lo incrimina".

Primero fue su compañera en el jurado del "Súper Bailando", Pampita Ardohain, quien opinó sobre la denuncia contra el autor de "Celebra la vida". La conductora criticó la actitud de las fanáticas del cantante: "Vi muchos comentarios de las fans de Axel, que decían: 'Se quiere hacer famosa, ¿por qué lo dice ahora?'; y la verdad que venimos diciendo desde principio de año que las víctimas no dicen que fueron acosadas o violadas en el momento, muchas no se animan a contarlo nunca en sus vidas y muchas lo dicen cuando son adultas".

Ahora, quien emitió su opinión fue De Brito, quien fue consultado en su clásica sección "Ángel responde". Uno de sus seguidores le preguntó: "¿Qué pensás sobre lo de Axel?", y ahí fue cuando el periodista comentó: "Que su silencio lo incrimina". Hasta el momento, el cantante no hizo ninguna declaración sobre la acusación en su contra. Por eso, el conductor de Los ángeles de la mañana remarcó que, a su entender, esa actitud lo desfavorece.

En su segmento habitual "Ángel responde", el periodista opinó sobre la denuncia por acoso sexual contra Axel Crédito: Instagram Stories

El 17 de octubre, una mujer -que se mantiene en el anonimato para resguardar su identidad-asentó una denuncia contra el cantante por abuso sexual simple en la justicia de Río Negro. Según el relato de la denunciante, el hecho habría ocurrido en 2017.

Antes de conocerse la noticia, Axel ya había protagonizado un confuso episodio con Tini Stoessel en el Festival Únicos, en Madrid. Luego, la periodista Paula Galloni contó que sufrió una situación de "acoso" por parte del intérprete en el marco de una entrevista, once años atrás.

En tanto, el abogado de la denunciante, José D'Antona, le confesó a LA NACIÓN que podrían haber más víctimas: "Otras mujeres se comunicaron con nosotros. Si terminarán haciendo las denuncias o no, no lo sabemos, pero en principio ellas nos buscaron. Nosotros no estuvimos en la búsqueda de ninguna víctima".