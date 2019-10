Pampita habló de la denuncia de abuso sexual contra Axel

Fuente: Archivo

22 de octubre de 2019 • 10:29

Desde que el cantante Axel fue denunciado por abuso sexual simple, muchas figuras públicas opinaron sobre el tema.

Días atrás, Lali Espósito se refirió al hecho y señaló: "Siempre, como mujer y como ciudadana, voy a estar del lado de la persona denunciante". En el mismo sentido, Pampita dedicó un espacio al tema en su programa de TV Pampita Online y dejó bien en claro su postura.

"Yo vi muchos comentarios de las fanáticas de Axel, diciendo 'se quiere hacer famosa, ¿por qué lo dice ahora?'", dijo la modelo. "Esto lo decimos desde principio de año: las víctimas no dicen que fueron acosadas o violadas en el momento, muchas no lo dicen nunca en sus vidas y muchas lo dicen cuando son adultas", continuó la conductora. "Causa mucha culpa, mucha vergüenza. Uno no quiere ser estigmatizado en el lugar en donde vive", comenzó diciendo la conductora.

La denuncia contra Axel es por abuso sexual simple y fue radicada el 17 de octubre por una mujer de la ciudad de Cipolletti, en Río Negro. Según la presunta víctima, el hecho habría ocurrido en 2017.

A esta denuncia, se sumó el testimonio de la periodista Paula Galloni que dijo haber sufrido una situación de "acoso" por parte de cantante y en el marco de una entrevista. Según aseguró José D'Antona, abogado de la denunciante, hay más mujeres que podrían haber sido víctimas del cantante. "Si terminarán siendo denuncias o no, no lo sé. Ellas se comunicaron con nosotros, nosotros no estuvimos en búsqueda de ninguna víctima", dijo el letrado.

A fines de septiembre y antes de la denuncia, Axel había protagonizado un escándalo derivado de un confuso episodio que involucró a Tini Stoessel. En el marco del Festival Únicos en Madrid y junto al cantante, la joven artista se hizo viral por mostrarse incómoda mientras Axel la abrazaba y muchos interpretaron que, por sus gestos, ella estaba buscando la manera de quitarle la mano de sus hombros.

Tras el revuelo que se generó, la intérprete de "Fresa" publicó un comunicado en sus redes sociales en el que aseguraba que todo había sido un malentendido." Quiero contarles que con Axel tengo una gran relación profesional y aclarar que ningún gesto mío que haya sido extraído de la nota que dimos obedece a una incomodidad", sentenció en un tuit.