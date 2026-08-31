Ángel de Brito explotó contra Andy Kusnetzoff: “El chimentero de los sábados”

Ángel de Brito no tuvo reparos a la hora de responderle a Andy Kusnetzoff luego de que el conductor de PH, Podemos hablar se ofreciera, en tono irónico, a ser cronista de LAM.

“A mí me gusta hacer periodismo y el periodismo tiene un montón de cosas. Muchas veces, uno pregunta para que el otro responda; la idea es que [los invitados] se abran y parte de las cosas de espectáculos está bueno decirlas. No me da ninguna vergüenza. Por ahí me toma de cronista de LAM”, había dicho Kusnetzoff en una nota con el programa de streaming Ya fue todo.

Consultado por ese comentario, De Brito profundizó su crítica hacia el conductor, a quien le reprocha jactarse de hacer periodismo serio cuando, según su punto de vista, lo que hace en PH también es considerado como chimento.

“El chimentero de los sábados”, sentenció el conductor de LAM. “Yo me río de Andy. Todos reniegan del chimento y después terminan haciendo lo mismo. ¿Por qué no hacen otro contenido? ¿Por qué no la dejan a la Tauro, a mí, a Lussich, a Flor de la V?“, señaló en diálogo con el móvil de Infama (América). “Buscan el morbo pero no se hacen cargo”, remató en referencia a la dinámica del ciclo de Telefe, que a principios de agosto volvió con su octava temporada tras más de dos años fuera del aire.

Luego, de Brito se refirió a la negativa de Kusnetzoff de dar notas o responder cuando le consultan por aspectos de su vida privada. “Está mucho mejor que otros años, está más simpático, no es tan desagradable con los cronistas, da una nota cada tanto. Me parece que le hizo bien ser papá. (...) Ahora está un poco más agradable”, afirmó.

“Siempre fue medio antipático con los cronistas, con la gente que lo va a encarar, desde que era notero de CQC. Yo compartí la calle con él, no le daba pelota a nadie, le pedías una nota y te sacaba cagando, a mí me lo hizo. Ahora también tiene la necesidad de llevar invitados y la cosa cambió”, concluyó de Brito, no sin antes asegurar que Kusnetzoff “no tiene chance como cronista de LAM”.

“Se pone nervioso”

A fines de julio, durante una visita a Ángel Responde, el streaming que conduce Ángel De Brito, Ronnie Arias recordó su paso por Perros de la Calle y habló de su mala experiencia con Andy Kusnetzoff, responsable del ciclo radial.

“Él elige a quién darle. Primero era Evelyn [Botto] y, cuando se cansó de ella, me tocó a mí”, sostuvo. Incluso, remarcó que en una ocasión Kusnetzoff le dijo: “Vos no hablés porque no sos periodista”. En ese contexto, añadió: “Me acariciaban al aire y me put... afuera. Creo que Andy tiene problemas cuando brillás un poco más, ya se pone nervioso”.

Ronnie Arias dijo que recibió maltrato en Perros de la Calle

La respuesta del periodista llegó días después, en su regreso a la Argentina tras la cobertura del Mundial de fútbol: “No puedo hablar mal de Ronnie porque me parece un divino y estaba muy contento de que estuviera en el programa, pero lamento cómo se sintió… No voy a hablar mal de él ni voy a polemizar porque lo quiero”.

“Traté de integrarlo, traté de que esté en la foto, traté de que esté contento, como todos los que están ahí. La verdad es que me da pena tener que hacer esta nota sobre Ronnie porque, te digo, lo quiero. Para mí es bárbaro, estaba contento de que estuviera en el programa, evidentemente no estuvo cómodo y eso es todo lo que tengo para decir”, dijo y dio por terminado el asunto.