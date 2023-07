Maxi López se reencontró con sus hijos y apuntó duro contra Jorge Lanata: “Le faltó empatía”

escuchar

La preocupación por la salud de Wanda Nara movilizó al mundo del espectáculo. La conductora de MasterChef (Telefe) fue internada de urgencia el pasado miércoles en el sanatorio Los Arcos, a raíz de un fuerte dolor abdominal y, según aseguró su padre Andrés Nara, fue dada de alta el jueves. En tanto, Maxi López viajó a la Argentina para reencontrarse con los hijos que tiene en común con la empresaria y apuntó contra Jorge Lanata, quien difundió en los últimos días cuál sería el diagnóstico.

Jorge Lanata se situó en el foco de las críticas tras asegurar cuál sería el cuadro que enfrenta Wanda Nara. El periodista respondió al cuestionamiento de su moral: “Yo chequeé la noticia antes de darla. Punto. Era cierta”, expresó. Y agregó: “¿Cuál fue el daño que produje? Me encantaría que alguien lo explique. Las personas no son culpables de la enfermedad que tienen. Darlo a conocer no es denunciarlas. Al revés, en todo caso lo que la noticia puede generar es empatía hacia quien sufre la enfermedad”.

Maxi López se reencontró en la Argentina con sus tres hijos junto a Wanda Nara

En tanto, Maxi López arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza este lunes, para reencontrarse con los hijos que comparte con la empresaria: Valentino Constantino y Benedicto. Así, publicó en su perfil de Instagram, donde acumuló más de 11 millones de seguidores, un sentido momento mientras jugaba con ellos al fútbol.

A su llegada al aeropuerto, el futbolista apuntó contra Jorge Lanata y en diálogo con DDM (América) señaló: “Tiene que hablar Wanda”. En cuanto a los dichos del periodista, advirtió: “Para mí la erra, porque me parece que cualquier tipo de noticia de este tipo tan personal, por respeto, tiene que salir a hablar la persona”.

Maxi López apuntó contra Jorge Lanata en medio de la preocupación por la salud de Wanda Nara

Y agregó: “A mí, la verdad, que me gustaba lo que hacía Lanata, pero me parece que con esta se equivocó mal, porque no sabe que hay cinco hijos atrás y me parece que le faltó un poquito de empatía”. Sobre su visita a la Argentina, el futbolista sostuvo que está motivada por el reencuentro con sus tres hijos y que se quedará “el tiempo que sea necesario”.

El posteo de Wanda Nara tras estar internada

Este lunes, tras varios días de hermetismo en cuanto a su salud, Wanda Nara hizo un posteo en su cuenta de Instagram, donde se refirió al asunto. Además de agradecerle a su familia y a sus amigos por el apoyo constante, también apuntó -sin nombrarlo- contra Jorge Lanata.

“Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 hs de mi primer estudio. Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos”, señaló la conductora de Telefe.

Y concluyó: “Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos”.

LA NACION