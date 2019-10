La actriz publicó un extenso escrito en la revista Time para concienciar a otras personas acerca de la prevención del cáncer Crédito: Agencias

Cuando los médicos le advirtieron a Angelina Jolie que presentaba signos de cáncer prematuro, la actriz decidió someterse a una cirugía para extirparse los ovarios y afrontó una doble masectomía para prevenir el alto riesgo de contraer la enfermedad que tenía debido a su historial familiar.

Varios años después de esa experiencia, la protagonista de Maléfica: Dueña del mal publica ahora un ensayo en la revista Time en el que relata cómo vivió aquellos difíciles días de dolor y drásticas determinaciones. En un extenso texto escrito por ella misma, la actriz habla también de la pérdida de su madre.

Hace doce años, Jolie vivió uno de los episodios más duros de su vida. Su madre, Marcheline Bertrand, falleció a los 56 años tras una larga lucha contra un cáncer de ovario, algo similar a lo que la propia Bertrand había vivido con su propia madre algunas décadas antes. Lo mismo sucedió con su tía, que murió a los 61. El daño para Angelina fue irreparable y por eso decide ahora compartir algunas reflexiones para generar conciencia y animar a quienes se encuentren en situaciones similares.

Sobre el drama familiar, recuerda: "Una vez sostenía la mano de mi madre mientras ella recibía quimioterapia, cuando comenzó a ponerse morada y tuve que correr para buscar a la enfermera", apuntó. Tras ello, menciona el momento de la muerte de su progenitora: "Mientras estaba de pie en el pasillo del hospital esperando a que su cuerpo fuera recogido para ser cremado, su médico me dijo que le había prometido a mi madre que me aseguraría de que me informaran de mis opciones médicas", agrega.

A partir de entonces comenzó a consultar a especialistas y en 2013 se sometió a una doble mastectomía preventiva, después de descubrir que tenía el gen BRCA1 defectuoso, lo que daba un porcentaje muy alto de posibilidades de desarrollar cáncer de mama y ovario en el futuro. Dos años después, en un control médico le detectaron signos tempranos de cáncer en el ovario, por lo que fue operada de una doble ovariectomía preventiva.

"A menudo me preguntan cómo me han afectado mis decisiones médicas. Simplemente creo que tomé decisiones para mejorar mis probabilidades de estar aquí para ver a mis hijos convertirse en adultos y conocer a mis nietos. He vivido más de una década sin mi madre y ella conoció solo a alguno de sus nietos y a menudo estaba demasiado enferma para jugar con ellos", apuntó.

"Mi madre luchó contra la enfermedad durante una década y llegó a los 50 años. Mi abuela murió a los 40. Espero que mis elecciones me permitan vivir un poco más", expresó.

Tras las operaciones, Jolie redujo el riesgo de cáncer del 85 a menos del 5 por ciento, aunque ha tenido que hacer frente a una menopausia prematura y padeció continuas visitas a los médicos. "Llevo un parche hormonal y necesito hacerme chequeos de forma regular. Veo y siento cambios en mi cuerpo, pero no me importa. Estoy viva y, por ahora, soy capaz de manejar todos los problemas que heredé. Me siento más conectada con otras mujeres y a menudo tengo conversaciones muy personales con extraños sobre la salud y la familia", cuenta.

Sobre las cicatrices que le dejaron las intervenciones en su cuerpo, opina: "Estas marcas nos recuerdan lo que hemos superado. Son parte de lo que nos hace únicos. Esa diversidad es una de las cosas más bellas de la existencia humana".

La actriz también afirma haber aprendido que, cuando se trata de la salud de la mujer, los avances médicos no son suficientes. "La salud mental y emocional y la seguridad física son igual de importantes. Sin eso, puede haber una falsa sensación de que una mujer está siendo cuidada, pero la realidad es que no están recibiendo atención. Ahora entiendo por qué a menudo nos enfocamos en el cáncer u otra enfermedad que afecte a la mujer pero olvidamos el diagnóstico más grande: la situación de su familia, su seguridad y si está padeciendo estrés que reduzca su salud y haga sus días más difíciles", escribió.