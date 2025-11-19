Billy Bob Thornton contó la verdad sobre los collares con sangre que compartía con Angelina Jolie durante su matrimonio

Aunque muchos no lo recuerden, Billy Bob Thornton y Angelina Jolie estuvieron casados. Los actores dieron el “sí, quiero” a principios de la década del 2000 en Las Vegas y, durante los tres años que duró su relación, fueron una de las parejas más salvajes y requeridas de la industria. Hoy, 22 años después de la ruptura, el actor, director y músico reveló algunos detalles de su matrimonio y le puso fin a un misterio que, durante años, impactó a sus fans: el supuesto vial con la sangre del otro que llevaban en sus cuellos.

“Los viales nunca existieron. Cada uno tenía un pequeño relicario, literalmente con una gota de sangre dentro”, dijo Thornton en una reciente entrevista con Rolling Stone, desmintiendo así el rumor de que portaban frascos con sangre del otro. Todo surgió a raíz de unos relicarios que la pareja llevaba y que, según se decía, estaban hechos con una gota de sangre. “Es una idea romántica, y nada más”, expresó el protagonista de Landman quitándole dramatismo al tema.

Billy Bob Thornton y Angelina Jolie se casaron en secreto en Las Vegas en el año 2000. Tras tres años de matrimonio, se divorciaron aunque siguen siendo muy amigos CHRIS WEEKS - AP

Enseguida, el actor se burló de cómo se instalan ciertas creencias simplemente por tratarse de personas famosas. “Somos vampiros. Vivimos en una mazmorra, bebemos la sangre unos de otros y ese tipo de cosas”, bromeó al respecto. Si bien en esta nota con la revista estadounidense, el artista intentó echar por tierra todas las especulaciones que se alimentaron durante más de dos décadas, en 2011 Thornton ya había hablado sobre estos misteriosos colgantes en una charla con estudiantes de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Loyola Marymount.

“Un día, Angie llegó a casa con un kit que había comprado”, expresó, dejando en claro que la idea había sido de su exmujer, ya que estarían separados por un tiempo mientras filmaban Tomb Raider y Cambio de vida (Monster’s Ball). "Eran esos relicarios transparentes donde pones una foto de tu abuela o algo así y los llevas colgados al cuello. Compró dos y eso fue lo que usamos“, contó ante el alumnado.

Jolie y Thornton, en junio de 2000 ROSE PROUSER - X00733

“A ella le pareció interesante y romántico que tomáramos una pequeña cuchilla de afeitar, nos cortáramos los dedos, untáramos un poco de sangre en estos relicarios y los lleváramos colgados del cuello, igual que se lleva un mechón de pelo de bebé del hijo o la hija. Lo mismo”, recordó desdramatizando el impacto que la noticia había generado y, sobre todo, que no se trataba de frascos como se decía.

Jolie y Thornton se conocieron en 1999 en el set de la película Fuera de control y se casaron un año después en secreto en Las Vegas. “Fue uno de los mejores momentos de mi vida”, dijo él para describir su matrimonio con la morocha. Por ese entonces, Angelina no era la estrella que es hoy y Billy Bob era el más famoso de los dos. Sin embargo, rápidamente se convirtieron en una de las parejas más llamativas de la industria y eran perseguidos por todos lados. “Por alguna razón, la gente y los medios están muy interesados ​​en las parejas de famosos; parece ser algo muy popular. Así que fue extraño. No podíamos ir a ningún sitio. Hubo momentos en los que dijimos cosas que se convirtieron en frases hechas o algo así“, confesó el actor de Fargo.

"Fue uno de los mejores momentos de mi vida", dijo Thornton acerca de su matrimonio con Jolie CHRIS PIZZELLO - AP

Durante su unión, la pareja anunció la adopción de Maddox, procedente de Camboya. El divorcio llegó en 2003 de manera amistosa. De hecho, Angelina y Billy siguen en contacto hasta el día de hoy y son muy amigos. “Nuestros estilos de vida eran muy diferentes”, explicó el artista respecto a los motivos de la ruptura. Por su parte, la intérprete de Maléfica advirtió que todavía lo quiere muchísimo. “Lo admiro profundamente. Estoy muy orgullosa de haber sido su esposa durante un tiempo”, se sinceró en 2008 en una entrevista con Entertainment Weekly.

“No creo en los arrepentimientos. Es un hábito peligroso; te hace detenerte en la vida si empiezas a pensar en el pasado y a cuestionarte a ti mismo”, agregó quién años después contrajo enlace con Brad Pitt. Respecto a Thornton, el director de cine -que se casó seis veces- rehízo su vida con Connie Angland y tiene una hija de 20 años. “Connie y yo llevamos 23 años juntos y 12 casados. Nuestra hija tiene 20 años. Así que encontré el lugar adecuado para estar”, concluyó en la entrevista con Rolling Stone.