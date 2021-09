Angie Balbiani registró la marca ‘la amiga de Pampita’: “Las otras amigas se quedaron sin un mango”

Angie Balbiani reveló recientemente una decisión que tomó tiempo atrás: la de registrar no solo su nombre sino también el apodo con el que a veces se la llama: “la amiga de Pampita”. Si bien la panelista del programa de Net TV, Editando tele, no dio precisiones sobre qué la condujo a optar por esa medida que le brindaría un beneficio, sí bromeó al respecto: “Las otras amigas [de Carolina Ardohain] se quedaron sin un mango”, contó en diálogo con el ciclo de espectáculos de América, Intrusos, cuando tiempo atrás anunciaba su embarazo.

Recordemos que Balbiani y Ardohain son amigas desde hace décadas, cuando se conocieron incluso antes de compartir filmación de la tira Rebelde Way. “La conocí cuando ella vendía ropa en un local, porque mi hermana era la mejor amiga de una compañera del local de ella. Después empecé a trabajar en Rebelde Way, Caro entró y la acompañé”, relató Balbiani el año pasado en PH: Podemos Hablar. “Cuando más amigas nos hicimos fue cuando nacieron nuestros hijos. Bautista [Vicuña] tiene un mes más que Benjamín, mi hijo. Íbamos las dos a la misma plaza, a la misma clase de música, y armamos un vínculo que no se rompió más”, detalló la periodista.

Angie Balbiani, incondicional de Pampita Instagram

Ante la pregunta de si le molesta que no usen su nombre para referirse a ella sino que siempre la asocien a Ardohain, Balbiani fue muy clara: “Es imposible que me moleste, siempre en este medio se busca que se diga de forma peyorativa, pero es como que en el colegio de mi hijo me digan ´la mamá de Benjamín´; sí, soy la mamá de Benjamín”, explicó en Intrusos, pero hizo una salvedad.

“Si me lo estás queriendo decir para bardearme, sí me rompe (...) pero no tiene nada de malo que me digan así”, expresó, y sorprendió con su declaración: “Ahora registré la marca; registré las dos: Angie Balbiani y ‘la amiga de Pampita’, por las dudas, así que las otras amigas se quedaron sin un mago porque lo registré yo”, reveló entre risas.

En la dulce espera

La galería de imágenes con la que la panelista de "Editando Tele" comunicó que está nuevamente embarazada Instagram @AngelesBalbiani

Por otro lado, la actriz está pasando un gran momento personal. En junio de este año confirmó que se convertirá en mamá por segunda vez con Juan, su pareja. “¡Hace 12 semanas recibimos la noticia más linda! Desde septiembre te veníamos soñando y hoy sos una realidad. Hace tiempo que tenía ganas de contarlo pero esperé el tiempo prudencial”, escribió al inicio de su publicación en las redes sociales, acompañada de una galería de imágenes. “Mucho para agradecer a Laura, a mi obstetra Guille, a la gente de Genesia Medicina Genética que hicieron un scan perfecto de tu ADN, a mi familia, al futuro papá y hermano que se bancan mi ‘hormonazo’. A mis amigas, a Silvia Freire por enseñarme a soñar y a la vida por cumplir mis sueños”, añadió.

Angie Balbiani, en la dulce espera Tadeo Jones

En diálogo con revista ¡HOLA!, Balbiani habló de qué tiene de diferente este embarazo al primero . “Esta vez me siento amada y acompañada. Con el papá de Benja no me pasaba eso y nos separamos poco después de su nacimiento. El día que nació, me di cuenta de que no le iba a poder dar una familia feliz a mi hijo y entendí que lo sano era seguir sola. Fue doloroso y triste, pero mi proyecto de familia terminó siendo el que armé con Benjamín y fue espectacular”, expresó y contó cuándo fue que decidió darle un hermano a su hijo.

“El año pasado Juan empezó a hacer comentarios respecto de los hijos. No me acuerdo bien qué decía, pero estaba claro que lo estaba pensando, así que un día le dije que, si lo quería concretar, teníamos que hacerlo pronto por mi edad. Empezamos a buscar en septiembre del año pasado y en marzo quedé”, compartió.