Anita Co fue sobreseída en la causa iniciada por Juan Darthés: “Seré testigo en el caso de Thelma Fardin”

La Justicia sobreseyó a la actriz Anita Co en la causa por injurias que le inició el actor Juan Darthés en 2018, luego de que la artista lo acusara públicamente de haberla acosado sexualmente.

La abogada de la actriz, Raquel Hermida, confirmó a LA NACION que, de este modo, se da por finalizado el proceso y no queda lugar a apelación por parte del actor, también acusado de violación ante la Justicia de Nicaragua por Thelma Fardin, y señalado anteriormente por presuntos abusos por otras intérpretes como Calu Rivero y Natalia Juncos.

“Se confirma el sobreseimiento de Anita y se da por finalizada la causa. La Justicia dijo que Darthés no padeció injurias dado que nunca se presentó en Tribunales. Se modificó la jurisprudencia y finaliza así una infructuosa estrategia judicial de Darthés, que es simplemente un abusador y no un injuriado. Anita no recibió dinero y Darthés no pidió disculpas. Después de tres años de lucha, se hizo justicia”, señaló la letrada. Cabe recordar que el actor no participó de ninguna de las audiencias judiciales entre las partes justificándose en que estaba viviendo en Brasil tras ser denunciado por Thelma Fardin.

Tras el fallo de sobreseimiento, emitido por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 9 de la Ciudad de Buenos Aires, Anita Co compartió con LA NACION cómo recibió el dictamen: “La noticia me alegra mucho. Siento alivio. Siento que valió mucho la pena la gran paciencia tenida frente a toda vuelta sin sentido”, expresó.

La actriz también manifestó su satisfacción ante el hecho de que su caso pueda servir como precedente en otras causas por abusos denunciados. “Abrazo la verdad y deseo que las mujeres, frente a la jurisprudencia que se sienta con mi causa, se liberen aún más y sientan menos miedo de hablar. Es nuestro derecho. No tenemos que ser más cómplices de un sistema patriarcal”, expresó la artista.

Co agradeció “profundamente la labor inagotable” realizada por su abogada, “esperando que la Justicia acompañe el cambio social”, y confirmó que está prevista su participación como testigo en la causa de Thelma Fardin. “Ahora que tendrá lugar finalmente su juicio, nos contactó su nuevo abogado y voy a ser testigo relatando mi caso”, confirmó la actriz.

Anita Coacci en febrero de 2019, saliendo de los tribunales porteños tras una fallida audiencia a la que Juan Darthés no asistió; finalmente, la Justicia decidió sobreseerla

Hija de Inés Rinaldi y sobrina de Susana Rinaldi, Anita Co decidió acusar públicamente a Darthés en 2018, impulsada por testimonios de individuos que defendían al actor tras las acusaciones en su contra realizadas primero por Calu Rivero y otras mujeres que habían trabajado con el actor.

La actriz publicó entonces una carta en su cuenta de Facebook narrando un episodio que aseguró padecer en 1999, mientras él participaba de la tira Gasoleros y ella daba sus primeros pasos como intérprete en la misma ficción.

En ese momento, la actriz expresaba: “Estoy aguantando y conteniendo el decir o no decir, y se acabó. Hoy leí que una vez más otra persona defiende públicamente a Juan Darthés. Yo no solo no lo defiendo, sino que le creo rotundamente a Calu R. y a todas las mujeres que deben existir y se callaron. Lo que me pasó se lo conté a muy pocas amigas, a la psicóloga y a mi madre (a mamá solo por arriba). A mi viejo ni se lo conté porque no estaba bien visto hablar de ciertas cosas. Porque era incómodo. Porque era mejor no traer problemas. Porque era mejor no comprometer a nadie. En aquel trabajo no dije nada porque pasaría lo mismo y era Pol-ka y yo no era nada más que una actriz más del montón que había conseguido hacer un par de capítulos en la segunda temporada de Gasoleros y con ilusión cuidaba mi trabajo lo mejor que creía poder. Pero hoy me terminé de cansar. Yo soy mujer y soy feminista y no me voy a callar más”, aseveraba.

Horas después, el posteo era eliminado de su cuenta. “Facebook acaba de borrar mi última publicación sobre JD. Lo aclaro para que sepan que yo no fui y no entiendo por qué me la eliminaron. Por suerte los medios la tomaron y pueden buscarla en internet. Lamento que la hayan eliminado”, explicó.

La actriz detalló cómo fue el momento en el que Darthés la acosó sexualmente en un camarín: “En un parate de la grabación estaba charlando en un camarín con JD (...) y el señor se desliza con la silla que tenía rueditas y se me tira encima, se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo, mientras me dice ‘Mirá cómo me ponés’. Yo congelada y sin poder reaccionar. En segundos entró una de las chicas de vestuario y él se separó inmediatamente y yo me fui. Los días siguientes de grabación me persiguió. Terminé de grabar y no volví a verlo. Supe que mientras esto pasó su mujer estaba embarazada y eso me sumó más asco”.

La defensa del actor inició entonces una causa contra Co, acusándola de injurias. En octubre de 2019, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 9 sobreseyó a la actriz, aunque el fallo fue apelado posteriormente por el actor.

Con el nuevo dictamen, con fecha del día de ayer, 20 de mayo, que vuelve a declarar el sobreseimiento de la actriz, se da finalmente por terminada la causa.

Tras el escándalo por la denuncia de violación contra Darthés presentada por Thelma Fardin a finales de 2018, el actor se radicó en Brasil, país donde nació y donde el Ministerio Público Fiscal decidió investigarlo, en una reciente decisión, por las acusaciones que pesan sobre él.

Tras dos años prófugo de la Justicia nicaragüense, Darthés rompió el silencio con unas declaraciones realizadas en las últimas semanas en el programa brasileño de televisión Domingo Espetacular a través de un audio en el que respondió una sola pregunta en portugués y aseguró: “No hice nada de lo que me acusan, soy inocente”. Sin embargo, el Ministerio brasileño consideró que las pruebas presentadas tienen mérito para que se inicie un proceso penal allí.