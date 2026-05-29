Tras el histórico fallo en Brasil, Juan Darthés reapareció con un polémico descargo

A casi un mes de que la justicia de Brasil reafirmara la condena de prisión para Juan Darthés por abusar sexualmente de Thelma Fardín, con quien compartió elenco en Patito Feo, el actor rompió el silencio este viernes con un llamativo mensaje.

A casi un mes de que la justicia de Brasil reafirmara la condena de prisión para Juan Darthés por abusar sexualmente de Thelma Fardín, con quien compartió elenco en Patito Feo, el actor rompió el silencio este viernes con un llamativo mensaje

Mediante sus estados de WhatsApp, el artista compartió una frase en portugués que reza: “Nunca subestimes la rapidez con la que Dios puede cambiar tu situación”. Aquel posteo también lo replicó María del Carmen Leone, la esposa del ex Dulce amor.

El estado de WhatsApp que compartió Juan Darthés (Foto: captura WhatsApp)

Pese a que es la primera vez que Darthés realiza una publicación luego de que el Tribunal Regional Federal de la 3.ª Región rechazara dos recursos presentados por su defensa, la relación entre el actor brasilero y la religión no es algo nuevo. Es que a principios de abril trascendió que se convirtió en pastor evangélico, refugiándose en la fe dentro de una comunidad religiosa del país vecino.

La información fue revelada por el periodista Gustavo Méndez en su programa de streaming La posta del espectáculo (TV Pública). Según contó, el actor “está pastoreando en una iglesia evangélica de Río de Janeiro”.

Aseguran que Juan Darthés inició una nueva vida como pastor evangélico

El caso judicial

Cabe recordar que la causa judicial contra Juan Darthés se originó por la denuncia de la actriz Thelma Fardin, quien lo acusó públicamente en 2018 de violación en 2009 durante una gira laboral de la novela juvenil Patito Feo en Nicaragua, cuando ella tenía 16 años y él 45.

En diciembre de 2018, Fardin junto al colectivo Actrices Argentinas denunció públicamente un abuso sexual agravado contra Juan Darthés silvana-colombo-14437

Debido a que Darthés se radicó en Brasil (país de su nacimiento que no extradita a sus ciudadanos), se inició un histórico proceso de cooperación internacional entre las fiscalías de Argentina, Nicaragua y Brasil.

Tras una absolución inicial en primera instancia bajo el argumento de falta de pruebas concluyentes, el Tribunal Regional Federal de Brasil revirtió el fallo y lo condenó a seis años de prisión por abuso sexual de forma semiabierta, una sentencia que fue ratificada de manera definitiva por la justicia brasileña tras rechazar las últimas apelaciones de la defensa.