Anne Heche fue desconectada del soporte vital tras la donación de sus órganos

Dos días después de que la familia comunicara que no había esperanza de vida para Anne Heche, su representante confirmó a los medios que la actriz falleció este domingo, luego de realizar los procedimientos necesarios para la donación de sus órganos.

“ Anne Heche ha sido desconectada pacíficamente del soporte vital ”, dijo el representante de la estrella a la revista People el domingo por la noche. En cuanto a la donación de órganos, la información sobre cuáles fueron donados se mantendrá en total hermetismo, para respetar la privacidad de la familia de Heche y de las personas que continuarán con su vida gracias a ella.

El viernes pasado, a través de un comunicado, la familia de la actriz reveló que Heche estaba con muerte cerebral como consecuencia de las graves heridas que sufrió cuando el vehículo que conducía se incendió, luego de chocar contra una vivienda en Los Ángeles, el pasado 5 de agosto.

Anne Heche en 2019 ANGELA WEISS - Archivo / AFP

“Desgraciadamente, Anne sufrió una encefalopatía anóxica severa y sigue en coma en situación crítica. No se espera que sobreviva. Su elección siempre fue donar sus órganos y se la mantiene en un sistema de soporte vital para determinar si alguno de ellos es viable”, expresaron con pesar. “Queremos agradecer a todos por sus amables deseos y oraciones por la recuperación de Anne y agradecer al personal dedicado y a las maravillosas enfermeras que cuidaron de Anne en el Grossman Burn Center en el hospital West Hills”, continuaba el mensaje.

“Anne tenía un gran corazón y conmovió a todos los que conoció con su espíritu generoso”, destacó uno de sus representantes. Y cerró: “Más que su extraordinario talento, vio difundir la bondad y la alegría como el trabajo de su vida. Será recordada por su valiente honestidad y extrañada por su luz”.

Heche fue una de las estrellas de cine más destacadas de Hollywood a finales de la década del 90. Actuó junto a otras celebridades como Johnny Depp (Donnie Brasco) y Harrison Ford (Seis días, siete noches). Recientemente tuvo papeles recurrentes en las series de televisión “Chicago PD” y “All Rise”.

Anne Heche y su hijo, Homer Laffoon, a poco de nacer

La actriz estuvo en pareja entre 1997 y 2000 con la famosa comediante Ellen DeGeneres. “Nuestro tiempo juntas fue una hermosa parte de mi vida. No hubiese logrado nada de lo que logré si no me hubiera enamorado de ella”, sostuvo en un episodio de Dancing with the Stars dos años atrás cuando le preguntaron por el romance.

Tras la separación, la estrella se puso en pareja con el camarógrafo Coleman Laffoon, con quien tuvo un hijo. EL amor no duró demasiado y el divorcio llegó en 2009, aunque Laffoon le había pedido el divorcio dos años antes. La actriz se terminó por enamorar del actor James Tupper y en 2008 confirmó que estaba esperando su segundo hijo. Diez años más tarde, la pareja anunciaba su separación.

En 2001, Anne Heche editó sus memorias y reveló haber luchado durante su vida con problemas de salud mental.

El accidente que la llevó a la muerte

Anne Heche antes del accidente; TMZ marcó con una flecha una supuesta botella de alcohol TMZ

Heche fue hospitalizada el pasado 5 de agosto después de que el coche en el que viajaba, un Mini Cooper de color azul, se estrellara contra una vivienda en el vecindario de Mar Vista, en California.

Según la Policía, el vehículo involucrado en el accidente iba a gran velocidad por una calle residencial y posiblemente chocó contra el cordón de la vereda antes de impactar contra el patio delantero y el inmueble. El incidente provocó un incendio cuya extinción requirió de varias dotaciones de bomberos. Se emplearon 59 dotaciones y necesitaron 65 minutos para contener y extinguir completamente el fuego.

El momento en que Anne Heche casi atropella a un peatón

El ocupante de la vivienda no resultó herido en el choque, que causó daños significativos en el frente de la pequeña casa que quedó inhabitable. Minutos antes de la tragedia, Heche estuvo involucrada en otro accidente, en un complejo de apartamentos cercano.

Diversas filmaciones tomadas por las cámaras de seguridad de la zona registraron el instante en el que la actriz estuvo a punto de atropellar a una persona que caminaba por la vereda y que, de la misma forma, chocó contra un auto pocos minutos después.

El pasado jueves, el Departamento de Policía de Los Ángeles reveló que estaba investigando a la actriz por conducir bajo los efectos del alcohol. Los detectives, con ayuda de una orden de registro, tomaron una muestra de su sangre y encontraron narcóticos en ella, contó el portavoz de la fuerza, Jeff Lee.