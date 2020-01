Antonela Roccuzzo se tatuó en honor a sus tres hijos: "Siempre conmigo"

Antonela Roccuzzo se realizó tres tatuajes en honor a sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de enero de 2020 • 12:39

Si hay algo que Antonela Roccuzzo no oculta, es el cariño y el orgullo que siente por sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro. La esposa de Lionel Messi es una madre presente a la que le gusta demostrar públicamente el amor por sus hijos, por eso, no dudó ni un segundo a la hora de compartir con el mundo los tatuajes que se hizo en honor a ellos.

La mujer subió a Instagram una foto de ella en donde se pueden ver sus manos, lugar que eligió para dejar marcado en su piel el nombre de sus tres pequeños. "Ellos siempre conmigo", escribió para acompañar la imagen, que rápidamente se llenó de mensajes de cariño tanto para Roccuzzo como para los nenes.

A través de sus redes, Antonela deja que el mundo vea un poco de la intimidad de la familia, desde las vacaciones que comparten juntos hasta los logros de los chicos, quienes son protagonistas de la mayor parte de sus posteos. Hace unos días, por ejemplo, compartió una foto del menor de los nenes, Ciro, abrazando al perro de la familia, y la imagen se viralizó rápidamente. Mateo, a quien le gusta tocar la batería y bailar, también consigue muchos "me gusta" y comentarios positivos cada vez que aparece en la cuenta de su mamá.

Madre protectora, hace unos días Roccuzzo perdió la paciencia con un seguidor que criticó al bebé de la familia, diciendo que era un "niño fantasma" al que no llevaban a los eventos a los que concurría la familia Messi. "No suelo hacer estas cosas pero siento que te fuiste al carajo. Quizás creés que sos gracioso y que está bien joder con esas cosas, total no te afecta en nada. Ahora tengo que leer comentarios sobre mi hijo bebé de 1 año, que dicen que está muerto o que no existe", escribió en un mensaje privado que terminó volviéndose público. "Obviamente, no puedo esperar más porque sí hay gente tan idiota como vos para hacer este tipo de comentarios. Me cuesta entender que haya gente tan estúpida. No entiendo tu sentido del humor pero cuando hablás de niños tendrías que ir con más cuidado", finalizaba el texto.