Vestirse como Antonela. La mujer de Messi puso a la venta varias prendas y accesorios de su guardarropa: ¡mirá los precios!

Abrió su armario por una buena causa
- 2 minutos de lectura'
Antonela Roccuzzo (37) decidió dar un paso que une dos mundos: el glamour y la solidaridad. La influencer y mujer de Lionel Messi abrió las puertas de su guardarropa para hacer una venta benéfica junto a Vestiaire Collective, la plataforma líder en moda de lujo de segunda mano. ¿El objetivo? Recaudar fondos para la Fundación Estudiar es Mejor, organización que trabaja para garantizar educación de calidad en contextos vulnerables. “Cada prenda guarda un recuerdo, y ahora también un nuevo propósito”, escribió Antonela en sus redes sociales, donde compartió un video llevando algunos de los looks que pueden ser adquiridos por sus seguidores.
De su vestidor seleccionó más de 150 piezas que reflejan su estilo y que abarcan vestidos de cóctel, chaquetas, jeans, sandalias y accesorios. Entre las firmas que componen esta colección solidaria se encuentran Louis Vuitton, Gucci, Saint Laurent, Prada, Balmain y Alaïa. Más allá del atractivo de vestirse como Antonela, la iniciativa tiene un impacto real: todos los beneficios se destinan a la construcción y mejora de escuelas en Argentina, un proyecto que Antonela apoya activamente como embajadora.
En septiembre pasado visitó el Colegio Tesla en Pérez, a 12 kilómetros de su Rosario natal, reafirmando su compromiso con la educación y la igualdad de oportunidades. Con esta acción, no sólo se suma a la tendencia de la moda circular, sino que también demuestra cómo la influencia y el estilo pueden convertirse en herramientas para transformar vidas.
Otras noticias de Revista ¡HOLA!
“Es mucha presión”. Su abuela y su mamá fueron dos grandes actrices, tiene 31 años y brilla en el cine
Fue modelo de Dotto. Está en pareja con un reconocido conductor y nos presenta a su hija, que nació tras diez tratamientos in vitro
Última gran red carpet del año. Quién es la argentina que compartió gala con Jennifer Lawrence, Jennifer Lopez y Emily Blunt
- 1
Lucía Celasco. Testigo de una celebración familiar muy especial: todas las fotos y los detalles
- 2
“Un infierno”. Es parte de la realeza y provocó gran revuelo con sus declaraciones sobre la Casa Real británica: “No les queda opción”
- 3
En Nueva York. Bárbara Diez nos comparte el álbum de su último viaje y revela cómo se siente con 56 años recién estrenados
- 4
Última gran red carpet del año. Quién es la argentina que compartió gala con Jennifer Lawrence, Jennifer Lopez y Emily Blunt