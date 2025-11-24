Vestirse como Antonela. La mujer de Messi puso a la venta varias prendas y accesorios de su guardarropa: ¡mirá los precios!

Antonela Roccuzzo (37) decidió dar un paso que une dos mundos: el glamour y la solidaridad. La influencer y mujer de Lionel Messi abrió las puertas de su guardarropa para hacer una venta benéfica junto a Vestiaire Collective, la plataforma líder en moda de lujo de segunda mano. ¿El objetivo? Recaudar fondos para la Fundación Estudiar es Mejor, organización que trabaja para garantizar educación de calidad en contextos vulnerables. “Cada prenda guarda un recuerdo, y ahora también un nuevo propósito”, escribió Antonela en sus redes sociales, donde compartió un video llevando algunos de los looks que pueden ser adquiridos por sus seguidores.

Entre las firmas que componen esta colección solidaria se encuentran Louis Vuitton, Gucci, Saint Laurent, Prada y Balmain

Anto durante su visita a la Colegio Tesla en Pérez, a 12 kilómetros de la ciudad de Rosario, en su rol de embajadora social

De su vestidor seleccionó más de 150 piezas que reflejan su estilo y que abarcan vestidos de cóctel, chaquetas, jeans, sandalias y accesorios. Entre las firmas que componen esta colección solidaria se encuentran Louis Vuitton, Gucci, Saint Laurent, Prada, Balmain y Alaïa. Más allá del atractivo de vestirse como Antonela, la iniciativa tiene un impacto real: todos los beneficios se destinan a la construcción y mejora de escuelas en Argentina, un proyecto que Antonela apoya activamente como embajadora.

Cartera Bottega Veneta: 1259 euros. Sandalias The Attico: 200 euros

Top Versace: 256 euros

Antonela posa con el top de Versace junto a su íntima amiga Sofía Balbi

Chaqueta de lana Miu Miu: 1134 euros

Body Alaïa: 754 euros

Top Balmain: 204 euros

Junto a Messi, Antonela lleva el top Balmain, que ahora está a la venta, combinado con una mini de la misma marca, cartera Hermès y altísimas sandalias Versace

Anteojos Miu Miu: 306 euros

Minivestido Saint Laurent: 1459 euros

"En enero se van a construir 12 aulas más, para que 400 chicos que hoy no tienen lugar puedan empezar a estudiar", dijo Antonela durante su visita al Colegio Tesla

Vestido Alexandre Vauthier: 503 euros

Vestido Area: 280 euros

Basket Bag Gucci: 1859 euros

En septiembre pasado visitó el Colegio Tesla en Pérez, a 12 kilómetros de su Rosario natal, reafirmando su compromiso con la educación y la igualdad de oportunidades. Con esta acción, no sólo se suma a la tendencia de la moda circular, sino que también demuestra cómo la influencia y el estilo pueden convertirse en herramientas para transformar vidas.