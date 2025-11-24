LA NACION

Vestirse como Antonela. La mujer de Messi puso a la venta varias prendas y accesorios de su guardarropa: ¡mirá los precios!

Abrió su armario por una buena causa

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Lo recaudado es para colaborar con la Fundación Estudiar es Mejor, de Argentina
Lo recaudado es para colaborar con la Fundación Estudiar es Mejor, de Argentina

Antonela Roccuzzo (37) decidió dar un paso que une dos mundos: el glamour y la solidaridad. La influencer y mujer de Lionel Messi abrió las puertas de su guardarropa para hacer una venta benéfica junto a Vestiaire Collective, la plataforma líder en moda de lujo de segunda mano. ¿El objetivo? Recaudar fondos para la Fundación Estudiar es Mejor, organización que trabaja para garantizar educación de calidad en contextos vulnerables. “Cada prenda guarda un recuerdo, y ahora también un nuevo propósito”, escribió Antonela en sus redes sociales, donde compartió un video llevando algunos de los looks que pueden ser adquiridos por sus seguidores.

Entre las firmas que componen esta colección solidaria se encuentran Louis Vuitton, Gucci, Saint Laurent, Prada y Balmain
Entre las firmas que componen esta colección solidaria se encuentran Louis Vuitton, Gucci, Saint Laurent, Prada y Balmain
Anto durante su visita a la Colegio Tesla en Pérez, a 12 kilómetros de la ciudad de Rosario, en su rol de embajadora social
Anto durante su visita a la Colegio Tesla en Pérez, a 12 kilómetros de la ciudad de Rosario, en su rol de embajadora social

De su vestidor seleccionó más de 150 piezas que reflejan su estilo y que abarcan vestidos de cóctel, chaquetas, jeans, sandalias y accesorios. Entre las firmas que componen esta colección solidaria se encuentran Louis Vuitton, Gucci, Saint Laurent, Prada, Balmain y Alaïa. Más allá del atractivo de vestirse como Antonela, la iniciativa tiene un impacto real: todos los beneficios se destinan a la construcción y mejora de escuelas en Argentina, un proyecto que Antonela apoya activamente como embajadora.

Cartera Bottega Veneta: 1259 euros. Sandalias The Attico: 200 euros
Cartera Bottega Veneta: 1259 euros. Sandalias The Attico: 200 euros
Top Versace: 256 euros
Top Versace: 256 euros
Antonela posa con el top de Versace junto a su íntima amiga Sofía Balbi
Antonela posa con el top de Versace junto a su íntima amiga Sofía Balbi
Chaqueta de lana Miu Miu: 1134 euros
Chaqueta de lana Miu Miu: 1134 euros
Body Alaïa: 754 euros
Body Alaïa: 754 euros
Top Balmain: 204 euros
Top Balmain: 204 euros
Junto a Messi, Antonela lleva el top Balmain, que ahora está a la venta, combinado con una mini de la misma marca, cartera Hermès y altísimas sandalias Versace
Junto a Messi, Antonela lleva el top Balmain, que ahora está a la venta, combinado con una mini de la misma marca, cartera Hermès y altísimas sandalias Versace
Anteojos Miu Miu: 306 euros
Anteojos Miu Miu: 306 euros
Minivestido Saint Laurent: 1459 euros
Minivestido Saint Laurent: 1459 euros
"En enero se van a construir 12 aulas más, para que 400 chicos que hoy no tienen lugar puedan empezar a estudiar", dijo Antonela durante su visita al Colegio Tesla
"En enero se van a construir 12 aulas más, para que 400 chicos que hoy no tienen lugar puedan empezar a estudiar", dijo Antonela durante su visita al Colegio Tesla
Vestido Alexandre Vauthier: 503 euros
Vestido Alexandre Vauthier: 503 euros
Vestido Area: 280 euros
Vestido Area: 280 euros
Basket Bag Gucci: 1859 euros
Basket Bag Gucci: 1859 euros

En septiembre pasado visitó el Colegio Tesla en Pérez, a 12 kilómetros de su Rosario natal, reafirmando su compromiso con la educación y la igualdad de oportunidades. Con esta acción, no sólo se suma a la tendencia de la moda circular, sino que también demuestra cómo la influencia y el estilo pueden convertirse en herramientas para transformar vidas.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semanaMillie Pilkington
LA NACION
Revista Hola
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Revista ¡HOLA!
  1. La nieta de Susana, testigo de una celebración familiar muy especial: todas las fotos y los detalles
    1

    Lucía Celasco. Testigo de una celebración familiar muy especial: todas las fotos y los detalles

  2. Es parte de la realeza y provocó gran revuelo con sus declaraciones sobre la Casa Real británica: “No les queda opción”
    2

    “Un infierno”. Es parte de la realeza y provocó gran revuelo con sus declaraciones sobre la Casa Real británica: “No les queda opción”

  3. Bárbara Diez nos comparte el álbum de su último viaje y revela cómo se siente con 56 años recién estrenados
    3

    En Nueva York. Bárbara Diez nos comparte el álbum de su último viaje y revela cómo se siente con 56 años recién estrenados

  4. Quién es la argentina que compartió gala con Jennifer Lawrence, Jennifer Lopez y Emily Blunt
    4

    Última gran red carpet del año. Quién es la argentina que compartió gala con Jennifer Lawrence, Jennifer Lopez y Emily Blunt

Cargando banners ...