Antonela Roccuzzo mostró con qué lectura se entretiene y sorprendió a todos

Antonela Roccuzzo volvió a captar la atención de sus seguidores, pero esta vez no por su fascinación por la moda o sus cuidados fitness, sino para mostrar uno de sus pasatiempos favoritos: la lectura. A través de sus historias de Instagram, la rosarina compartió una imagen del libro que la acompaña por estos días y sorprendió al revelar que se trata de una novela de fantasía que es tendencia a nivel mundial.

El título elegido fue Aliada del villano, de la autora Hannah Nicole Maehrer, una de las escritoras más populares del momento. En Argentina, el libro tiene un valor aproximado de 60 mil pesos y forma parte de una saga que mezcla romance, humor y fantasía, que ya conquistó a miles de lectores jóvenes y adultos en todo el mundo.

Antonela Roccuzzo mostró el libro que lee por las tardes en Estados Unidos (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

La novela continúa la historia iniciada en Aprendiz de villano y Asistente de villano, títulos que la modelo ya había mostrado meses atrás, lo que confirma que sigue de cerca la saga completa. La trama gira en torno a Evie Sage, una joven que, sin proponérselo, termina convertida en la mano derecha del villano más temido del reino. Entre profecías mágicas, situaciones absurdas, criaturas encantadas y un romance inesperado, la protagonista debe sobrevivir a su trabajo sin destruir el reino ni su propia dignidad.

Además de esta saga, Anto Roccuzzo ya había recomendado previamente otra historia de fantasía que también se convirtió en un fenómeno entre el público juvenil en los últimos años. Se trata de Powerless, de Lauren Roberts, una novela que se popularizó a través de las redes sociales y que figura como una de las más consumidas por el público juvenil.

Antonela posee una gran colección de libros de fantasía (Foto: Historias de Instagram @antonelarocuzzo)

La historia está ambientada en el reino de Ilya, un mundo dividido entre quienes poseen poderes especiales y aquellos considerados “vulgares”, es decir, personas sin habilidades extraordinarias que son perseguidas y marginadas por el sistema organizacional. A lo largo de la trama, la autora aborda temas como la desigualdad social, las luchas de poder y la necesidad de pertenencia, combinando la aventura con un fuerte componente romántico.

Pero la pasión de Antonela por la lectura no se limita a las novedades editoriales. En más de una ocasión también dejó en evidencia su fanatismo por una de las sagas más emblemáticas de la literatura fantástica. La esposa de Lionel Messi reveló que es una gran seguidora de Harry Potter. En su cuenta de Instagram compartió con sus más de 40 millones de seguidores imágenes de los siete libros que componen la saga escrita por J. K. Rowling.

Antonela Roccuzzo mostró su colección de Harry Potter (Foto: Historias de Instagram @antonelarocuzzo)

En las fotos se pudieron ver los ejemplares con los lomos gastados y las páginas amarillentas por el paso del tiempo y el uso, un detalle que llamó la atención de sus fans. “Este es mi primer libro de Harry Potter, tiene 20 años y ya está amarillo. ¿Quién más es igual de fan?”, escribió en el posteo y confirmó que su vínculo con el universo mágico va mucho más allá de una moda pasajera, ya que forma parte de su historia personal como lectora.