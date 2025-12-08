Anto Roccuzzo compartió una postal romántica con Lionel Messi y le dedicó un especial agradecimiento al fotógrafo

Lionel Messi se coronó campeón en los Estados Unidos. En una final contra Vancouver, el Inter Miami ganó por 3-1 y de esta forma, el rosarino sumó un nuevo título a su carrera repleta de éxitos deportivos.

El abrazo entre Leo Messi y Anto Roccuzzo tras el título del Inter Miami

Una vez culminado el encuentro, Messi, exultante por el título conseguido con el Inter Miami, divisó la presencia de Antonela Roccuzzo en el palco preferencial y se dirigió hacia ella para fundirse en un abrazo que fue retratado por el fotógrafo Vikzsa.

Leo Messi celebra un nuevo título en su carrera

Con un corazón en la publicación, la modelo rosarina subió material alusivo a una jornada histórica para el club estadounidense, que le abrió sus puertas a Messi para continuar su carrera deportiva tras un largo periodo en el fútbol europeo.

La celebración familiar de Leo Messi

Además de la romántica postal entre Leo y Anto, también se observó la presencia de Mateo, Thiago y Ciro Messi en el campo de juego, siendo partícipes de la celebración que incluyó el retiro profesional de Jordi Alba y Sergio Busquets, dos laderos del argentino en su época del Barcelona que decidieron retirarse en la Major League Soccer (MLS).

La foto familiar de Messi con la copa del campeón

“Felicitaciones amor. Campeones de la MLS Cup. Te amamos”, indicó Antonela en un posteo donde apareció la familia completa y el trofeo de campeón.

Mateo Messi mira con una sonrisa a Leo y Thiago, su hermano

Como no podía ser de otra forma, el look de la influencer se llevó todas las miradas. En esta ocasión, dentro de su gran repertorio de vestimentas, Roccuzzo escogió un top corsé de gamuza en color marrón claro. La prenda, diseñada con una figura de un corazón, se complementó con un jean ancho que le dio un toque de glamour único.

El agradecimiento especial de Antonela a un fotógrafo

En el detrás de escena de los posteos referidos al Inter Miami campeón, Antonela Roccuzzo se tomó un momento para agradecer al fotógrafo que retrató la mayoría de las postales de la jornada.

El outfit de Anto Roccuzzo para la final

En un hecho que no suele ocurrir a menudo, la rosarina le agradeció a Vikzsa, un profesional de la zona de Florida que concurrió al evento deportivo y se dedicó a retratar los mejores momentos con el lente de su cámara.

Antonela hizo foco en la instantánea donde se la ve abrazada a Leo y no dudó en agradecerle por capturar ese preciso momento donde la pareja desbordaba de felicidad.

El agradecimiento de Vikzsa a Anto Roccuzzo

“Gracias, Vikzsa”, lanzó Roccuzzo. El fotógrafo, desde su cuenta oficial de Instagram, quedó conmovido por el gesto de la modelo y le contesto de forma contundente: “Encantado. Siempre un honor”.