Antonela Roccuzzo se enfureció con una persona que se burló de su hijo menor

Antonela Roccuzzo se cansó, respondió con furia un mensaje de Instagram y la captura de su respuesta se hizo viral.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de enero de 2020 • 11:12

Un día Antonela Roccuzzo, la mujer de Lionel Messi, perdió la tranquilidad y salió a responder algunas críticas que tenían como destinatario a Ciro, uno de sus hijos. Antonela compartió últimamente en sus redes sociales varias imágenes en la que aparece Thiago y Mateo. Pero, para sorpresa de muchos no figura Ciro, el menor de los tres de la dinastía Messi.

En realidad, lo que sucede es que la pareja decidió no exponerlo demasiado. En alguna ocasión tanto Messi como Roccuzzo explicaron que Ciro no los acompaña a eventos públicos ya que es muy pequeño y prefieren resguardarlo.

Y algunas personas decidieron tomar a broma esa decisión familiar y, con pésimo gusto, llegaron a hablar del "nene fantasma". Lo cierto es que esta situación modificó los humores y los ánimos de Antonella, quien mostró su enojo y decidió ponerle límites a los usuarios.

En una captura de pantalla del mensaje se puede leer: "No suelo hacer estas cosas pero siento que te fuiste al carajo. Quizás creés que sos gracioso y que está bien joder con esas cosas, total no te afecta en nada. Ahora por tu pelotudés, tengo que leer comentarios sobre mi hijo bebé de 1 año, que dicen que está muerto o que no existe".

Luego Antonella agregó: "Obviamente, no puedo esperar más porque si hay gente tan idiota como vos para hacer este tipo de comentarios. Me cuesta entender que haya gente tan estúpida. No entiendo tu sentido del humor pero cuando hablas de niños tendrías que ir con más cuidado".