La cumbia no es un ritmo fácil, ni para cantar, ni para bailar... ni para opinar. Era esperable que a partir de su incorporación al Cantando 2020 el espectáculo de la pista se trasladara a otros ámbitos, y muchos especiallistas comenzaran a poner la lupa en él.

Entre las muchas voces que se alzaron tanto a favor en contra, una de las más terminantes fue la de Antonio Ríos. El músico le dio una entrevista al programa Séctor Vip, que se emite por el canal 10 de Salta, y no solo demostró que miró concienzudamente el certamen de eltrece, sino también que lo que vio no le gustó nada.

Ríos fue especialmente duro con Nacha Guevara y Pepe Cibrián, quienes cuando comenzó la ronda de devoluciones reconocieron no ser cultores del ritmo. "El otro día la ví a Nacha Guevara -comenzó el artista- decir que nunca había escuchado una cumbia. Ella, como el otro (Pepe Cibrián), que son más de teatro, no tienen que estar. Tiene que haber gente que conozca el estilo. Querían obligar a Ángela (Leiva) a bailar y cantar, y no se pueden hacer las dos cosas juntas: o bailás o cantás. Si no conocés de cumbia no tenés que estar ahí, yo pondría gente que supiera de música".

La vehemencia del cantante siguió, primero dándole un voto de confianza a Karina La Princesita, "Ella es buena, porque arrastra mucha gente, canta bien y tiene temas muy lindos"; y después volviendo molesto a las dos sillas que según él, tendrían que cambiar: "Hay mucha gente que sabe de música. A mí si me ponen a esa mina yo le diría: 'Si no sabés de cumbia no tenés que opinar'. Esa es la contestación, 'no tenés que estar ahí sentada'".

En tren de defender a la cumbia, un género que ama, Antonio Ríos continuó su razonamiento poniendo un ejemplo que involucró al mismísimo Chayanne: "Nosotros actuamos cantando, y bailamos cuando está la música. ¿Vieron que Chayanne bailaba y cantaba? Bueno, acá en Buenos Aires lo engancharon que estaba haciendo playback. ¿No se enteraron de esa? Él se bailaba la vida y yo no entendía cómo no se agitaba. Y claro, si movía la boca pero no cantaba".