Any Ventura: infidencias con Beto Casella, chicanas con Edith Hermida y un consejo para Yanina Latorre

Ya recuperada del Coronavirus, Any Ventura contó que no la pasó bien cuando estuvo internada: “Sobreviví al covid, estoy vacunada y contenta, pero la pasé mal. Este virus sirve para bajar la omnipotencia, te creés que la vas a pasar como una gripe y no es así”, aseguró la periodista este jueves en Los ángeles de la mañana.

“Los primeros días sentía que tenía un elefante en la nuca hasta que un día me costó respirar y en la tomografía salió que tenía una neumonía bilateral y pensé en Carmen Barbieri, que la habían entubado, que la daban vuelta para que respirara. Dije: ‘No, lo único que me falta’. Hay que cuidarse, esto es muy serio. Estuve dos días internada, me pusieron plasma y salí invicta, gracias a Dios. Me hizo muy bien recibir mensajes, y estar con buen ánimo es sanador”, contó. “Uno se cree inmortal y estando internada pensaba que iba a estar todo bien. Recé mucho, ‘¡diosito sacame de acá lo antes posible’, decía”.

Hace unos días, la panelista de Bendita recibió la vacuna contra el Covid, y se mostró aliviada. “Me maquillé, me vestí de arriba abajo, me puso ruleros antes de salir. Parecía Luciana Salazar, pero rellenita y grande. Llegué con el taco aguja, pintada como una puerta para vacunarme. Hago un culto del ridículo”, festejó.

La periodista también habló sobre su relación con Beto Casella: “Con Beto somos como hermanos, los demás son imprescindibles, lindas, inteligentes, genios, pero imprescindibles”. Yanina Latorre la increpó, diciéndole que siempre hacen informes sobre ella y que la tratan de mala persona. “Yanina, tendrías que tomártelo en chiste. Si te enojés es porque no entendiste Bendita. Sos la preferida de Beto. Tenes que reírte, Yanina. Después del Covid estoy rebuena, no odio a nadie”, le respondió.

Edith Hermida, otra de las panelistas de Bendita, mandó un mensaje acusando a Any de ser “la chupamedias” de Casella, a lo que la periodista respondió: “Edith confunde hinchazón con gordura, es muy básica. Simpática, amorosa, un encanto, pero básica. Reemplaza muy bien a Beto en la conducción. Pero brillante soy yo”. También el propio Casella envió un mensaje y dijo que Any “es su amiga intima” y reveló que cuando se ven puede percibir si ella tuvo “un buen o mal sexo el fin de semana”. “Es verdad, somos socios en todas las confidencias”, confió la periodista.

Ventura aprovechó para sobre la salud de Casella, a quien le sacaron un pequeño tumor maligno de la nariz: “Estaba con una manchita y creyó que se lo sacaban así nomas, pero descubrieron que era peligroso. Le quedó un agujerito en la nariz, tuvo que retocarlo varias veces y le cuesta que cicatrice. Pero está mejor”.

Finalmente, habló sobre algunas panelistas que pasaron por Bendita y con quienes no tuvo la mejor onda: “A Ivana Nadal nunca la entendí, porque que no socializaba y sólo hablaba con una chica que la acompañaba. A Evelyn Von Brocke tampoco, porque no sabe lo qué es privado y qué público: contás algo en un café y después Evelyn lo contaba en el programa. Tenemos un pacto en Bendita. Con Mica Viciconte no tuve buena onda al principio porque tuvo un enfrentamiento con Ale Maglietti y para mí mis compañeras son sagradas, pero entendió el manejo de los medios y que el que se enoja pierde y que nada es personal y que lo brillante no es brilloso. Si entendés eso, ya está”.

