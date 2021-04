Internaron a Any Ventura por coronavirus: “Yo pedí quedarme”

La periodista Any Ventura quedó internada por coronavirus en el Mater Dai. Tal como contó a LA NACION, entró por guardia al sanatorio y fue a hacerse una batería de estudios, pero decidió quedarse a pasar la noche. ”No tengo nada, pedí quedarme porque estoy mas cómoda acá que en mi casa, pero me voy mañana”, aclaró.

La periodista de La 750 AM minimizó la situación de la internación y resaltó que no tiene síntomas y que se siente “muy bien”. “Me vine a hacer una batería de estudios porque no me había hecho estudios completos y mi médico quiso que me los haga”, narró entonces al conversar con este medio cerca de las 17.

Pese a que su estado de su salud no es grave, pasada las 20.30, en el comienzo de Bendita, el conductor Beto Casella anunció la internación de su compañera y panelista. Tras ello, Ventura contó a LA NACION que, “como eran un montón de estudios, se hizo tarde” y prefirió quedarse a pasar la noche.

La periodista había confirmado este martes vía Instagram que dio positivo al test de Covid-19. Ante esta noticia, se decidió que todo el staff de Bendita permanezca aislado.