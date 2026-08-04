Ariana Grande salió al cruce de los rumores con un sentido mensaje a su público

Tras anunciar su decisión de alejarse temporalmente de la vida pública una vez que finalice su gira actual, Ariana Grande se subió en la noche de ayer al escenario en el United Center de Chicago y aprovechó un momento del show para hablar directamente con el público sobre su actual presente personal.

La cantante de 33 años leyó un discurso escrito luego de que durante el fin de semana uno de sus representantes confirmara que planea tomarse un descanso de sus actividades laborales y de las apariciones públicas cuando termine el Eternal Sunshine Tour, que finaliza en septiembre.

Frente a miles de fanáticos, la estrella pop aclaró que su decisión no responde a una determinación repentina. “El anuncio que se hizo ayer no fue una reacción impulsiva, es algo planeado”, expresó. Además, contó que fue una decisión que vino analizando desde “hacía mucho tiempo”.

En su mensaje, la intérprete también se refirió a las versiones y comentarios que circularon en los últimos días sobre cómo atraviesa este momento personal y rechazó que las críticas externas estén afectando su vida o alterando su vínculo con el público.

“No importa qué ruidos existan ahí fuera, nada podrá distorsionar mi realidad ni ser más real para mí, ni menos real, que este amor que compartimos”, sostuvo ante los asistentes, que celebraron sus palabras con aplausos y muestras de afecto.

La artista definió la gira Eternal Sunshine como una etapa especialmente significativa de su carrera y destacó el impacto que tuvo a nivel personal. “Una de las experiencias más sanadoras, hermosas, acertadas y especiales” de su vida, aseguró al referirse a esta última temporada de shows.

Antes de retomar el espectáculo, Grande volvió a dirigirse a sus seguidores y expresó: “Me siento bien”, pronunció, y cerró el mensaje con una emotiva frase: “Ojalá las palabras bastaran para expresar cuánto los amo”.

Horas antes del recital, la artista ya había compartido su entusiasmo por reencontrarse con el público. A través de una publicación en sus historias de Instagram, escribió: “¡Nos vemos esta noche, mis amores! ¡No puedo esperar, los quiero mucho!”, escribió junto al video de una de sus presentaciones.

El Eternal Sunshine Tour continuará con dos shows más en Chicago y luego se trasladará a Londres, donde Grande tiene programados diez conciertos, con una última presentación prevista para el martes 1 de septiembre.

Durante el fin de semana, un representante de la artista había adelantado que, al terminar la gira, Grande se alejaría de la exposición pública durante una temporada. “Está deseando terminar el tour por todo lo alto, sana y feliz, para luego tomarse un merecido descanso de su trabajo y apariciones públicas, que la han sometido a un escrutinio público constante e incesante”, mencionó su manager. Además, remarcó que las vivencias de este último tiempo sobre los escenarios han sido positivas para la artista: “Esta gira ha sido una experiencia maravillosa para ella. Adora a sus fans y ha disfrutado muchísimo cada minuto”.

La decisión de alejarse de la agenda pública también implicó cambios en algunos de sus próximos proyectos. La revista People confirmó que Grande ya no participará en el West End de Sunday in the Park with George, de Stephen Sondheim, donde iba a compartir elenco con Jonathan Bailey, su compañero en Wicked, en el Barbican Centre de Londres. Según una fuente cercana a la canante, Grande “apoya al brillante equipo que está haciendo realidad este proyecto”, aunque finalmente no formará parte de la producción.

Los anuncios tienen lugar en medio de un debate público en el último tiempo sobre la apariencia física y el estado general de salud de la estrella, comentarios que se intensificaron luego del lanzamiento del videoclip de Petal, el pasado 31 de julio.

Una vez finalizada la gira y tras el período de descanso que tiene previsto, Grande volverá a la pantalla grande. La artista protagonizará Focker-in-law junto a Ben Stiller y Robert De Niro, la nueva entrega de la saga Meet the parents, película que se estrenará previsiblemente a finales de este año.