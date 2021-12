Armie Hammer salió de rehabilitación luego de un tratamiento por su adicción al sexo y sus tendencias caníbales

La filtración de varios mensajes que Armie Hammer envió a algunas mujeres, donde hablaba de prácticas sexuales sadomasoquistas y extremas, lo colocaron en 2020 en la lista negra de Hollywood. Fue entonces cuando los rumores de tendencias caníbales y las fuertes adicciones que rodeaban la figura del actor norteamericano le hicieron tomar la decisión de dar un paso atrás en los proyectos cinematográficos en los que estaba inmerso para ingresar en una clínica de rehabilitación y tratar sus perturbadoras adicciones al sexo, además de sus problemas con el alcohol y las drogas.

Tras completar un período de rehabilitación de nueve meses, Hammer volvió a su casa, según confirmó su abogado al medio especializado en celebridades E! News. “Puedo confirmar que el señor Hammer salió de las instalaciones de tratamiento y se encuentra genial”, declaró el abogado. Mientras tanto, se enfrenta a la investigación policial de Los Ángeles sobre unas alegaciones de agresión y abuso contra él que nunca admitió.

Hammer fue acusado públicamente de violar a una mujer llamada Effie Angelova, que declaró que el actor la había forzado a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad durante cuatro horas y que llegó a temer por su vida en 2017, mientras continuaba casado con su ahora exmujer y madre de sus hijos Elizabeth Chambers, que se mostró devastada tras conocer los hechos. “Durante semanas, he intentado procesar todo lo ocurrido. Estoy en shock”, arrancaba Chambers en su texto, publicado en su cuenta de Instagram. “Apoyo a cualquier víctima de ataques y de abusos y animo a todo aquel que haya experimentado este dolor a que busque la ayuda que necesite para curarse”, declaró la intérprete en un comunicado un mes después del estallido de los rumores.

De acuerdo con la revista Vanity Fair fue a Chambers a quien recurrió el protagonista de Llámame por tu nombre (Call me by your name) en mayo para pedirle ayuda y expresar que estaba listo para someterse a un tratamiento. El 31 de ese mismo mes ingresó en un centro ubicado en las afueras de Orlando, en el estado de Florida, donde se mantuvo hasta ahora alejado de los escándalos.

“Soy 100 por ciento caníbal”

A pesar de que Hammer aseguró que “no respondería a mentiras”, la policía de Los Ángeles remitió el caso a la oficina fiscal del distrito local para continuar con la investigación, tras obtener el contenido de los mensajes que desataron el escándalo. “Soy 100 por ciento caníbal. Te quiero comer... Asusta admitirlo. Nunca lo admití antes. Corté el corazón de un animal vivo anteriormente y me lo comí mientras aún estaba caliente”, decía supuestamente en uno de ellos. “Me ‘pone’ pensar en sujetar tu corazón con la mano y controlarlo cuando palpita”, se leía en otro. Se filtraron capturas de pantalla en las que él le decía a una mujer que “necesitaba beber su sangre”, a lo que ella aceptaba. “¿Me la darás mañana? No te olvides de que eres mía”, contestaba él.

Armie Hammer y su expareja, Elizabeth Chambers

A raíz de lo ocurrido, otras mujeres con las que estuvo Hammer rompieron su silencio. Paige Lorenze, una de sus exparejas, habló sobre la traumática relación de cuatro meses que mantuvo con él. La joven de 22 años reveló que el actor enviaba fotos de ella a sus amigos sin su consentimiento, y que una vez utilizó un cuchillo para tallar en su cuerpo la inicial de su nombre, la letra A, durante un juego sexual.

Courtney Vucekovich, otra de sus exnovias, también reveló que la estrella de cine llegó a decirle que quería “romper y comer sus costillas” y que la manipuló para que efectuara sus retorcidas fantasías.

Tras negarlo todo, el actor aseguró que contaba con el favor de la entidad productora de la película que estaba rodando cuando los hechos salieron a la luz. “Lionsgate me está apoyando en esto, y les estoy muy agradecido por ello”. Sin embargo, ya son dos los trabajos que tuvo que abandonar: el primero Shotgun Wedding, una comedia que habría protagonizado junto a Jennifer Lopez, y una serie que trata de cómo se creó la película El padrino (1972), en la que interpretaba al productor Al Ruddy.