La decisión de Gastón Recondo para no tener más hijos: “Me pareció lo más adecuado”

“Un famoso conductor se hizo una vasectomía”, lanzó Rodrigo Lussich en las ya clásicas “bombas” de Intrusos, por América. Y resultó que el conductor en cuestión es Gastón Recondo. En diálogo con LA NACION, el periodista deportivo de Polémica en el bar (América) y Estudio fútbol (TyC Sports) aseguró que fue una decisión que tomaron con su mujer, Valeria Marcovecchio, y mamá de sus dos hijos más chicos, Juan Francisco y Gerónimo.

-¿Por qué tomaron la decisión de que te hicieras una vasectomía?

-Cuando nació nuestro hijo menor, Gerónimo, charlamos bastante con mi mujer sobre la familia y sobre cómo íbamos a salir adelante. Y en uno de los controles con el obstetra que trajo al mundo a mis cinco hijos, nos preguntó cómo nos íbamos a cuidar. Como ya lo había hablado con mi mujer, ofrecí hacerme esta intervención porque entendía que era injusto que ella, que en ese momento tenía 33 años, tuviera que tomar pastillas anticonceptivas por más de 15 años, o tuviera que usar un DIU u otro método, o que dependiéramos que cualquier cuidado de mi parte fuera del todo efectivo. Entonces pregunté sobre la posibilidad de practicarme una vasectomía, me sugirió un urólogo, lo fui a ver y no me inspiró la seguridad de operarme hasta que mi médico clínico, que además es amigo, el Dr. Vian, me dijo que hablara con otro urólogo, Martín González. Lo fui a ver y me dio a entender que era la mejor decisión que podía tomar. El obstetra me dijo que en la Argentina, cuando una pareja toma la decisión de no tener más hijos, apenas el 10% hace lo que hice yo y, en cambio, en Brasil, lo hace el 90%. Es una cuestión cultural y en otros países está arraigada esa decisión. Me pareció lo mas adecuado, sobre todo porque no era justo que mi mujer fuera la que tuviera que llevar adelante el peso durante tantos años.

-¿Y cómo fue?

-Fui un viernes a la mañana, estuve seis horas en el sanatorio porque es una intervención ambulatoria, volví manejando a mi casa, hice reposo tres días y el lunes fui a trabajar, como si nada hubiera pasado. Fue hace dos años y pico ya.

-La vasectomía puede revertirse…

-Me hice una que no se puede revertir.

-¿Y si te arrepentís?

-Tengo 5 hijos y 48 años. Ya hice mi aporte a la sociedad (ríe).

Gastón Recondo es padre de Cecilia, Bautista y Jesús, fruto de su primer matrimonio con María Fernanda y de Juan Francisco y Gerónimo, del segundo con Valeria, con quien está en pareja desde 2013.