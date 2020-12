Arturo Puig y la muerte de Carlín Calvo: "En la época de Amigos son los amigos, se ponía nervioso si bajaba el rating"

Hubo un tiempo en el que las comedias reinaban en la televisión argentina. Y el éxito, en aquel momento, tenía dos rostros visibles: Carlos Calvo y Arturo Puig. Los actores convocaban a millones de televidentes desde la pantalla de Telefe con dos programas que llegaron a convertirse en clásicos: Amigos son los amigos y ¡Grande Pa!

Este sábado, Puig lamentó la muerte de su colega, ocurrida el viernes, y recordó aquellas épocas en las que se cruzaban en el canal y, a pesar de los números auspiciosos, el galán de El Rafa siempre se mostraba preocupado por el rating.

"Yo no fui amigo de él, pero sí éramos conocidos, nos encontrábamos en el bar de Telefe. Me decía: 'Yo hice más rating'. Nos reíamos mucho", rememoró. Y agregó: "Del rating él sabía todo y yo no tanto. Él vivía cerca de casa y veníamos juntos charlando en el auto; él se ponía nervioso si bajaba el rating. Teníamos una relación bastante simpática".

En relación al vínculo que lograron entablar en aquella época, Puig explicó: "Carlín era muy simpático, me caía muy bien y me hacía reír".

En 2005, ambos compartieron un capítulo de Botines, un unitario de Polka de temática policial. En aquel momento, Calvo ya había tenido uno de sus cuadros de ACV. Con respecto a esa experiencia, Puig recordó: "Él me agradeció mucho, porque yo le decía 'Me muevo yo, vos quedate sentado'. Se notaba un poco que le costaba caminar. El programa salió fantástico".

Calvo falleció este viernes, a los 67 años tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Sus restos fueron velados en el Teatro Regina y este sábado al mediodía fueron despedidos por sus familiares y amigos en el Memorial de Pilar.

