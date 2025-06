Arturo Puig recordó a Selva Alemán con un dulce mensaje, a nueve meses de su muerte

Ya pasaron nueve meses desde la sorpresiva muerte de Selva Alemán, y su esposo, Arturo Puig, la sigue extrañando como el primer día . Como es habitual en él, utilizó sus redes sociales para compartir con el mundo el amor que le tiene.

Con una foto de la actriz, en donde se la ve sonriendo en un estudio de televisión, el actor honró su memoria. “¡Te amaré siempre mi amor!“, escribió, corto pero contundente , en una publicación que inmediatamente se llenó de mensajes de cariño para ambos.

Esta no es la primera vez que Puig le rinde homenaje a su amada. Días atrás, tras la muerte del papa Francisco, publicó una foto de Selva junto al pontífice dándole una bendición. Poco antes había subido una foto de ambos sobre el escenario de algún teatro porteño, con el epígrafe “En el largo viaje, siempre el amor”.

A comienzos de marzo, durante su visita a La noche de Mirtha, el actor abrió su corazón y contó cómo es su vida tras la muerte de su esposa. “Acá estamos, tirando. Día a día”, confesó el artista cuando la conductora le preguntó cómo estaba.

"Me cuesta mucho hablar de Selva. La extraño mucho. Sí. Es así. La vida continúa. Es difícil, me cuesta pensar que no la voy a ver más”, respondió con tristeza el actor. De inmediato, habló de la falta que le hace su esposa en la vida cotidiana.“Me pongo a ver televisión, de golpe veo la escena de un actor y me volteo porque hacíamos comentarios. Éramos muy compañeros, estábamos todo el tiempo juntos”, agregó, con angustia.

Durante la cena, Puig también habló sobre los últimos días de Alemán. “Ella empezó con dolor de estómago. No nos imaginamos que era un problema cardíaco, parecía algo que había comido. Yo llamé al médico, vino, le hizo un chequeo, dijo que estaba todo bien y quedó ahí. Quedó como que se había recuperado un poco”, repasó.

Selva Alemán y Arturo Puig (Foto: Instagram @puigarturo)

“Pasó una hora, se sentó en otro lugar y ahí empezó de vuelta. Me dijo: ‘Estoy mal, estoy mal, estoy mal, estoy mal’. Llamé a la ambulancia, vinieron y ahí fue cuando el tipo le hace todo el chequeo y me dice por lo bajo: ´Es un infarto´”, continuó. “Pidió un código de alarma. Yo me quedé helado porque no me imaginaba eso. Llegamos a la clínica en Belgrano, entró y bueno, nada. Ahí fue. No se puede creer. Yo no lo puedo creer. Yo no me di cuenta de decir que la lleven al ICBA que está ahí nomás. A una cuadra. Ahora, es muy difícil ese momento. Yo estaba desesperado”, completó.

También habló sobre el amor que se tenían y cómo era la convivencia diaria. “Ahora que estoy en casa solo y lavo los platos y todo eso, digo: ´Por qué no habré hecho esto antes. Por qué no habré colaborado más’”, lamentó el actor. “Éramos muy compañeros, teníamos una convivencia tan buena y además teníamos muchos planes”, repasó

Selva Alemán falleció el 3 de septiembre a los 80 años, producto de un infarto inesperado. El 4 de septiembre la artista fue velada y sus restos se depositaron más tarde en el panteón de actores del Cementerio de la Chacarita.

Los actores se conocieron en el marco de los preparativos para la grabación de la telenovela Fernanda, Martín y nadie más, de la mano de Alejandro Romay. Según contó Puig, cuando sucedió esto, los dos estaban casados y tenían familia, pero en la primera reunión del elenco sintieron que se conocían de toda la vida, lo que removió sus sentimientos.

En 1974, los dos empezaron a vivir un romance apasionado que siguió por más de 50 años. Se constituyeron como una de las parejas más longevas y queridas del espectáculo nacional y en su entorno siempre primó el amor y el cariño. Para sellar este amor, en 2001 decidieron casarse.