La sospecha de Arturo Puig por la muerte de Selva Alemán: “Hubo un error”

El 3 de septiembre del 2024, Selva Alemán murió a la edad de 80 años a causa de un paro cardíaco. Desde ese entonces la vida de Arturo Puig cambió para siempre, luego de 50 años que compartieron juntos. Para el actor este hecho lo marcó a fuego y, a un año y tres meses del fallecimiento, en una entrevista radial señaló por primera vez que sospecha de una mala praxis del médico que atendió a su esposa cuando no se sentía bien.

En su paso por Sola en los bares (Conexiones Abiertas), Puig contó la partida de Alemán llegó en el mejor momento de ellos. En medio de un éxito rotundo con la obra de teatro que protagonizaban, habían planeado un viaje a Italia, país que la pareja “amaba”, hasta que la salud de la actriz empezó a decaer.

Arturo Puig reconoció que sospecha por la muerte de Selva Alemán (Fuente: Captura de pantalla)

“Ella estaba bárbara, se hacía chequeos. Era cuidadosa, estricta, casi de una manera tremenda. Tenía arritmia, pero estaba medicada”, dijo y acto seguido soltó: “Te voy a ser muy sincero, creo que hubo un error del primer médico que la vino a ver. Lo hago público porque me lo comentaron los médicos que la vieron después. El infarto en las mujeres se provoca en el estómago, entonces Selva manifestaba que le dolía, pero sospechábamos que le había caído algo mal. El médico que le hizo el primer chequeo, un extranjero, la revisó y dijo que estaba bien. Cuando llegamos a casa, se acostó en el sillón porque le dolía cada vez más. Fue ahí que llamé a la ambulancia y los doctores me dijeron que era un infarto”.

“Si yo hubiera sabido esto, lo del médico, nosotros vivíamos a dos cuadras del ICBA, la llevaba volando… pero evidentemente estos médicos te toman la presión y te dicen que está todo bien”, lamentó.

Arturo Puig cree que Selva Alemán sufrió de mala praxis (Fuente: Captura de pantalla)

Acerca de si tomará acciones legales por mala praxis, Puig contestó: “No lo sé, la verdad que tengo que buscar algo que pruebe la visita médica… pero ya está. Fue muy de golpe, inesperado. Yo salgo a la calle a pasear al perro o a hacer un mandado y pienso que ella me va a estar esperando. Es un día a día”. Antes de finalizar con el tema, deseó: “Me encantaría recibir una señal de ella del otro plano, pero todavía no recibí nada”.

En octubre de este año, Puig habló con Intrusos (América TV) y contó que había vendido la casa donde vivió toda su vida con Alemán. Se mudó a un departamento más chico y comenzó desde cero junto a su mascota. En la reciente entrevista que concedió a Sola en los bares, detalló cómo son sus jornadas.

Arturo Puig reflexiona sobre su vida sin Selva Alemán

“Es difícil la situación en la que yo vivo. La partida de Selva para mí fue como una explosión en la cara. La extraño, todavía no puedo creer no verla más. Me di cuenta de que era un nene mimado, porque ahora tengo que hacer un montón de cosas que antes no hacía. Ahora estoy aprendiendo a manejarme con los bancos, que no sabía nada. Después, me mudé a un departamento, tengo que usar un ascensor, sacar a pasear al perro, preocuparme por la comida… pavadas”.

Arturo Puig recuerda a su esposa siempre que puede y hace memoria de aquellos momentos felices que compartieron arriba del escenario y en lo privado. Fue una de las parejas más queridas del espectáculo argentino y a poco más de un año de la muerte de Alemán, el actor insiste en cuanto la extraña y todo lo que significó para él.