Aseguran que Charlize Theron inició un romance con el controversial exmarido de otra famosa actriz

Si hay algo que Charlize Theron ha sabido mantener a rajatabla desde su desembarco en Hollywood es el misterio. La multipremiada actriz sudafricana suele mantener bajo siete llaves los aspectos relacionados con su vida amorosa y familiar. En sus redes sociales, por ejemplo, son pocas las imágenes que comparte en las que están presentes sus hijos y de su historial amoroso se sabe poco y nada. Sin embargo, este miércoles medios estadounidenses aseguraron haber descubierto quién sería su nuevo novio: nada menos que el polémico exmarido de una importante colega.

Según informó Us Weekly, Theron “se ha estado conectando con Gabriel Aubry“. ¿Quién es el caballero en cuestión? Un modelo francocanadiense de 45 años que saltó a la fama al convertirse en el esposo de Halle Berry, con quien estuvo casado durante cinco años. Producto de esa relación - que terminó en muy malos términos - nació Nahla, la hija de ambos que hoy tiene 14 años.

Halle Berry y Gabriel Aubry en los primeros tiempos de su relación AP

“ Theron y Aubry mantienen una relación muy informal y se disfrutan el uno al otro” , le aseguró una fuente cercana a la flamante pareja a aquel medio estadounidense. Ya en 2017 habían circulado rumores que los vinculaban sentimentalmente, pero la actriz negó conocer al modelo en una aparición en Watch What Happens Live With Andy Cohen.

Desde aquel momento, sin embargo, la actriz y el cantante tenían algo en común: sus hijos asistían -y asisten- a la misma escuela. ¿Se cruzaron en actos escolares? ¿Los unió el grupo de WhatsApp de madres y padres? Hasta ahora nadie se atreve a descartar ninguna hipótesis y, fiel a su estilo, Theron prefiere mantenerse en silencio.

Esta no es la primera vez en el último año que el modelo aparece en las portadas de las revistas del corazón y en los portales de noticias. El julio pasado, se lo vinculó con otra importante actriz: Jennifer Aniston. En su momento, al igual que ocurre ahora con Theron, ninguno de los involucrados salió a desmentir o confirmar el romance. De todos modos, Aubry no es una persona muy querida por quienes, tras escuchar el calvario por el que Berry alega haber pasado a su lado, lo consideran una persona violenta y racista.

La violenta historia de amor con Halle Berry

Berry y Aubry salieron durante cinco años, tuvieron a su hija Nahla en 2008 y dos años después decidieron separarse. La relación fue para Berry un infierno: racismo, incesto y abusos. Unos documentos de 2011, publicados por el sitio Radar Online, revelan algunos de los episodios que la actriz aseguró haber pasado junto al modelo canadiense ante los tribunales, cuando se enfrentaron por la custodia de la pequeña. De hecho, parte las declaraciones que hizo Berry ante el juez fueron precisamente sobre el trato que recibió Nahla por parte de su padre. Según ella, el modelo no quería reconocer que su hija fuese mestiza.

Halle Berry estuvo cinco años de novia con Gabriel Aubry, pero su relación fue absolutamente caótica Grosby Group - LA NACION

La actriz también habló sin tapujos de que Aubrey mantuvo una relación incestuosa con un miembro de su familia durante años, hasta que esa persona, que permanece sin identificar, dio fin a sus encuentros. Unos hechos que Aubrey terminó por confesar a la actriz mientras estaban juntos y que terminaron afectando su pareja. “Después de los seis primeros meses de nuestra relación, nuestra vida sexual disminuyó y más adelante ya solo hacíamos el amor menos de tres veces al año”, contó la actriz al magistrado. La situación obligó a la pareja a ir a terapia, aunque ella tardó un tiempo en convencerlo de hablar con un especialista. “Él no reconocía o aceptaba responsabilidades por estos problemas. En su lugar, criticaba mi cuerpo de una manera muy degradante para las mujeres”, aseguró.

Para conseguir la custodia de su hija, Berry advirtió al juez de que el modelo tenía un historial de enfermedades mentales, por lo que no sería el progenitor más idóneo para hacerse cargo de Nahla. La actriz detalló que Aubry padecía depresión y ansiedad social, pero se negaba a recibir tratamiento.

Sobre este último aspecto, los abogados del modelo alegaron que Berry estaba violando la intimidad de su cliente al hablar de su salud. Asimismo, agregaron que el testimonio de la intérprete era en parte irrelevante, tenía “hechos incorrectos” y carecía de fundamento, por lo que pedían al tribunal que eliminase parte del contenido.

Finalmente, el magistrado ordenó a Berry pagar a su expareja 14.400 euros al mes para la manutención de la pequeña, además de alrededor 300.000 dólares por los gastos de representación legal.

La actriz se casó años más tarde con el actor francés Olivier Martinez, con quien tuvo otro hijo en 2013, Maceo. Los dos actores comenzaron a salir antes de que acabara el juicio en 2014. Dos años antes, Aubry y Martinez habían protagonizado una pelea en la residencia que tenía Berry en California (EE.UU.), que provocó que ambos acabaran hospitalizados.