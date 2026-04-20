El último adiós a Luis Brandoni en la Legislatura Porteña

La noticia de la muerte de Luis Brandoni conmocionó al mundo del espectáculo y la política. En la noche de ayer, el artista —de 86 años— falleció tras nueve días internado en el Sanatorio Güemes, luego de sufrir un accidente doméstico que le provocó un hematoma subdural en la cabeza. Debido a su trayectoria en los medios y su gran participación en política, el actor —que en 2015 fue nombrado Ciudadano Ilustre de la Ciudad— será velado en el edificio de la Legislatura Porteña, ubicada en Av. Presidente Julio A. Roca 575, en el barrio de Monserrat.

Desde las 12 de este lunes, figuras del mundo del espectáculo y la política y público en general podrán acercarse hasta el Salón Montevideo para despedir al intérprete de éxitos como Mi cuñado, Esperando la carroza y Parque Lezama. Debido a su popularidad, este último adiós podría extenderse hasta la medianoche. Luego, la familia y los amigos más cercanos tendrán una despedida más íntima.

El responso final será mañana por la mañana en el panteón de Actores en el Cementerio de la Chacarita.