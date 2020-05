Ashton Kutcher se sacó la ropa en TV durante un juego con su esposa, Mila Kunis

Los actores se sumaron a un divertido juego en un programa de Jimmy Fallon Crédito: NBC

En épocas de aislamiento social, muchos late night shows debieron reinventarse, con sus emblemáticos conductores tomando la batuta desde sus hogares, y entrevistando a sus invitados por videollamadas . En algunos casos, como el de Stephen Colbert y Jimmy Kimmel, sus ciclos siguieron adelante conservando su frescura; y en otros, como el de Ellen DeGeneres, se empezó a notar la molestia de la anfitriona en sus charlas con los famosos por fuera de su icónico living.

Quien también pudo sortear el escollo de hacer TV en cuarentena por la pandemia de coronavirus fue Jimmy Fallon, un "remador" profesional. En la reciente edición de su programa, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon estuvieron, a la distancia, Mila Kunis y su marido, Ashton Kutcher.

Los actores aceptaron la propuesta de llevar a cabo un juego en el que el conductor les debía hacer una pregunta a uno de ellos, pero el otro era el encargado de responder, mientras su pareja se limitaba a hacer la mímica de dicha respuesta. Sin embargo, ni Fallon ni Kunis se esperaron el as bajo la manga que tenía Kutcher para entretener a los espectadores.

Cuando Kunis respondió -como si fuera su marido- qué es lo primero que desearía hacer cuando se termine la cuarentena, la ex That 70's Show fue clara al ponerse en la mente de su esposo: "Me encantaría salir afuera, desnudo y correr". Acto seguido, Ashton se sacó la remera, generando risas en el trío y sorprendiendo a la audiencia.

Previamente, Ashton y Mila hablaron sobre cómo están educando a sus hijos, Wyatt y Dimitri, desde el hogar. "Establecimos un esquema para toda la semana. Una la dedicamos a la energía y a la electricidad, y la otra a construir cosas y a la arquitectura, por ejemplo", expresó el matrimonio que recientemente lanzó su vino "de cuarentena", el cual también promocionaron en el programa de Fallon , dado que el dinero de las ventas se destina a quienes más lo necesitan en este contexto de pandemia.