La millonaria cifra que facturan los Backstreet Boys cada noche con sus shows en Las Vegas

A mediados de febrero, Nick Carter, AJ McLean, Brian Littrell, Kevin Richardson y Howie Dorough revolucionaron la industria musical al anunciar el regreso de los Backstreet Boys. “Esta vez no solo lo deseamos, sino que realmente retrocedemos en el tiempo y nos adentramos en la era del Milenio. Una imagen, un momento, un recuerdo a la vez… Los escuchamos y pronto dejaremos de jugar con sus corazones de ‘mediana edad’ (¡sus palabras!), pero basta de mentiras y definitivamente nada de despedidas", expresaron en sus redes sociales. Decidieron que su vuelta fuera a lo grande y el público quedó alucinado con la propuesta que desplegaron en la Esfera (Sphere) de Las Vegas. En pleno éxito y mientras ultimas detalles para la segunda parte de su residencia, se conoció la exorbitante cifra que gana el grupo por cada show en vivo.

El 11 de julio, los Backstreet Boys dieron oficialmente inicio a Into The Milenium, su residencia en Las Vegas. Se presentaron el 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de dicho mes. Los shows continuaron el 1,2 y 3 de agosto y el 8,9 y 10. Las redes sociales rápidamente se llenaron de videos con imágenes del alucinante show, que propone una experiencia inmersiva con pantallas, luces y un despliegue fascinante en uno de los estadios más modernos y populares de Las Vegas. Si bien aún hay presentaciones en agenda, ahora se conoció que, por noche, el grupo estadounidense recibe ganancias por siete cifras.

Los Backstreet Boys tienen ganancias millonarias gracias a sus shows en Las Vegas (Foto: Instagram @backstreetboys)

Según consignó TMZ, los Backstreet Boys recaudan cuatro millones de dólares por show. Y así como las ganancias son enormes, indicaron que los gastos que tienen no son para nada significativos. “Pagaron una tarifa única de entre siete y ocho millones de dólares aproximadamente por todos los gráficos que usan en sus presentaciones”, indicaron. Y es que además de las entradas tradicionales, ofrecen paquetes VIP con estadía de hotel, traslados, regalos, traslados y beneficios exclusivos.

Pero, las ganancias continuarán en ascenso porque a partir de la exitosa convocatoria, su residencia en Las Vegas tendrá una segunda parte. Volverán a presentarse en la Esfera el 26, 27, 28, 30 y 31 de diciembre y el 2 y 3 de enero de 2026. Asimismo, recientemente agregaron show el 5, 6, 7, 11, 13, 14 y 15 de febrero. Las entradas, con sus diversos paquetes, ya están a la venta y rondan entre los 800 y los 1300 dólares aproximadamente.

Así es el show de los Backstreet Boys en Las Vegas (Foto: Instagram @backstreetboys)

“Abrumados. Agradecidos. Llenos de alegría”, expresaron los artistas en Instagram tras su primer show. “Que cada uno de ustedes haya visto este espectáculo, al que no solo dedicamos incontables horas, sangre, sudor y lágrimas, sino que también hayan sido parte de algo que representa un momento tan especial y crucial en nuestras vidas, es absolutamente surrealista. Nos llevó mucho tiempo llegar hasta acá, pero valió la pena cada instante que dedicamos y realmente sentimos cada gota de amor en la sala esta noche en Sphere”, sostuvieron.

Hasta el momento, el grupo no anunció ninguna gira, por lo que varios afortunados organizaron viajes a Las Vegas para presenciar su histórica vuelta a los escenarios y cantar a todo pulmón “Everybody”, “Larger Than Life” y “As Long As You Love Me”, entre tantos otros hits. Quienes no quisieron perderse el regreso de los Backstreet Boys fueron Ashton Kutcher y Mila Kunis y, como era de esperarse, su presencia se volvió viral.

La coreografía que armaron Ashton Kutcher y Mila Kunis en un recital de Backstreet Boys

En las redes sociales aparecieron varios videos del matrimonio en uno de los palcos VIP de la Esfera. Se los pudo ver cantar y bailar al ritmo de “I Want It That Way”, uno de los temas más populares del grupo, e incluso hasta armaron su propia coreografía. Lejos de intentar mantenerse al margen y evitar llamar la atención, con un espíritu casi adolescente, se mostraron alegres, divertidos y completamente compenetrados con el show como un par de fanáticos más y no como estrellas de Hollywood.