Ashton Kutcher hizo un inesperado comentario sobre su exesposa Demi Moore y reveló por qué está “tan orgulloso de ella”

Ashton Kutcher sorprendió a sus fans con un inusual comentario público sobre su exesposa Demi Moore. Kutcher, de 47 años, elogió a Moore, de 63 años, y a su película de terror corporal, La sustancia (2024), mientras promocionaba su nueva serie de FX, Belleza perfecta, junto con sus coprotagonistas Anthony Ramos y Jeremy Pope, en una entrevista reciente con Entertainment Tonight.

“Primero, la actuación de Demi en La sustancia, obviamente recibió elogios extraordinarios. Estoy muy orgulloso de ella, arrasó”, dijo Kutcher durante la entrevista, después de que la prensa señalara que su nuevo proyecto está recibiendo muchas comparaciones con la película de Moore de 2024. Moore y Kutcher comenzaron a salir en 2003 y se casaron en 2005. Anunciaron su separación en noviembre de 2011 y formalizaron su divorcio unos dos años después.

Demi Moore y Ashton Kutcher: un romance que no pasó desapercibido AFP

Si bien Moore reveló en sus memorias de 2019, Inside Out, que Kutcher le fue infiel, la expareja parece estar en mejores términos ahora. En 2020, Kutcher declaró que no había ninguna mala relación entre él y Moore. Si bien afirmó que no suelen compartir actividades, el actor destacó que siempre mantuvo contacto con las tres hijas de Moore: Rumer, de 37 años, Scout, de 34, y Tallulah, de 31, fruto de la relación de Moore con su exmarido Bruce Willis.

Demi Moore, en la premier de Duro de matar 4.0 junto a dos de sus hijas y Kutcher

“Ayudé a criar a esas chicas durante su adolescencia. Las adoro”, dijo Kutcher sobre Rumer, Scout y Tallulah en aquel entonces. “Nunca dejaré de amarlas, respetarlas, honrarlas y apoyarlas para que triunfen en lo que sea que se propongan”. En 2022, Moore y Mila Kunis -la esposa de Kutcher- coprotagonizaron un anuncio que se emitió en el Super Bowl en el que ambas bromearon diciendo que tenían “mucho en común”. Kunis y Kutcher comenzaron a salir en 2012, tras su separación de Moore, y se casaron en 2015. Tienen dos hijos: Wyatt Isabelle, de 11 años, y Dimitri Portwood, de nueve.

Mila Kunis y Demi Moore protagonizan un anuncio bromeando sobre lo mucho que tienen en común

¿De qué se trata el nuevo proyecto de Kutcher?

En Belleza perfecta, Kutcher interpreta a un multimillonario de la biotecnología, responsable de un nuevo y revolucionario tratamiento conocido como “La belleza”, que otorga a sus usuarios atributos físicos atractivos y, al parecer, también causa muerte, violencia y caos. La sinopsis oficial de la serie indica que Kutcher interpreta a un “oscuro multimillonario tecnológico que diseñó en secreto una droga milagrosa llamada ”La belleza", y que hará lo que sea para proteger su imperio de un billón de dólares”. La sinopsis remite directamente a la exitosa película protagonizada por Moore en 2024.

La directora de La sustancia dijo que nunca pensó que Demi Moore estuviera dispuesta a aceptar un papel como el de Elisabeth Sparkle, que le exigiría exponerse brutalmente sin ningún tipo de glamour y dar vida a un monstruo. Pero, motivada por un guion que tenía mucho que ver con su propia vida y que la obligaba a salirse de su zona de confort, Moore decidió aceptar el papel. La arriesgada apuesta resultó ser un éxito y el film recibió numerosos premios y nominaciones, la mayoría de ellos para Demi Moore, que ganó premios en los Globos de Oro, los Premios de la Crítica y los Premios del Sindicato de Actores de Cine en 2025.

Como fue la relación entre Ashton Kutcher y Demi Moore

Tras finalizar su vínculo amoroso con el protagonista de Duro de matar, la intérprete comenzó una relación con el actor Ashton Kutcher, 15 años menor que ella. Si bien la diferencia de edad dio mucho de qué hablar, ellos hicieron oídos sordos y en 2005, tras dos años de noviazgo, se convirtieron en marido y mujer. La pareja realizó un tratamiento de fertilización y a los 42 años Moore quedó embarazada. Sin embargo, a los seis meses de gestación, sufrió un aborto espontáneo. “No puedo expresar con palabras lo perdida, vacía, desesperada y confundida que me sentía. Perdí de vista todo lo que tenía delante: mi familia”, reveló.

Demi Moore y Ashton Kutcher, en tiempos de enamoramiento GROSBY GROUP

Esta pérdida la llevó a recaer, después de veinte años sobria, en las drogas y el alcohol. Se alejó de sus hijas y vivió un período extremadamente duro, hasta que puso su recuperación como absoluta prioridad y logró volver a salir de ese lugar y recomponer su vida y sus vínculos. Moore y Kutcher se separaron en 2011 y finalizaron el divorcio en 2013, en medio de versiones de infidelidad y fuertes acusaciones. Desde 2012 el actor está en pareja con Mila Kunis, con quien tiene dos hijos.