Ashton Kutcher habló de los rumores que indican que ni él ni Mila Kunis se bañan: “¿Apesta? ¿Huele mal?”

En 2021, Ashton Kutcher y Mila Kunis sorprendieron al hablar de la frecuencia con la que bañaban a sus hijos y de sus propios hábitos de higiene. Las declaraciones de una de las parejas más queridas de Hollywood de inmediato se hicieron virales, y en el ambiente quedó instalada la idea de que no se trata de personas afectas al aseo personal. Cinco años después, el protagonista de Jobs decidió terminar con las especulaciones.

Las declaraciones que se hicieron virales

La familia Kutcher Kunis en medio de un viaje familiar el año pasado Backgrid UK/The Grosby Group

Todo comenzó en julio del 2021. En diálogo con el podcast Armchair Expert, conducido por Dax Shepard y Monica Padman, los actores opinaron sobre un debate vigente en aquel momento: el jabón y sus efectos en la piel. Entre bromas y controversia, el tema derivó en la frecuencia con la que cada persona se baña, y los cambios de rutina que sobrevienen cuando la familia se agranda.

La actriz ucraniana, naturalizada estadounidense, tomó la palabra y confesó: “Yo no tenía agua caliente cuando era niña, así que no me bañaba mucho de todos modos”. Luego dio un paso más y aseguró que esto no cambió con la maternidad: “Cuando tuve hijos, tampoco los lavaba todos los días, yo nunca fui esa madre que bañó a sus recién nacidos”.

Kutcher la interrumpió y coincidió en que solo bañan a Wyatt Isabelle y Dimitri Portwood -de 6 y 4 años en aquel momento-, cuando están visiblemente sucios. Además, el actor reveló que prefiere no usar jabón en todo el cuerpo todos los días: “Me lavo solo las axilas y la entrepierna todos los días, y nada más”.

Cuando los conductores le preguntaron si sus hábitos cambian cuando hace ejercicio, Kutcher explicó que se enjuagaba la cara “para quitar las sales” y luego se daba una ducha completa, pero sin jabón. “Aquí está la cosa: si podés ver la suciedad en ellos, hay que bañarlos, de lo contrario, no tiene sentido”, concluyó la exitosa pareja de Hollywood.

El fin de una especulación extendida

Ashton Kutcher y Mila Kunis junto a sus hijos Wyatt y Dimitri en un partido que jugaron las Indiana Fever con Los Angeles Sparks en el estadio Crypto.com Arena de Los Ángeles

Ahora, mientras hablaba con la revista People sobre cómo se preparó físicamente para su papel en Belleza perfecta -la nueva serie de Ryan Murphy que se podrá ver a partir del 21 de enero en Disney+-, Kutcher habló por primera vez de aquellas declaraciones que dejaron la idea de que tanto él como su mujer no eran personas muy pulcras.

“Fue la cosa más loca de todos los tiempos”, expresó el actor. “En un momento dado hicimos un comentario y la gente decía: ‘¿Apesta? ¿Huele mal?’”, agregó. Durante la charla, de la cual también participaron sus compañeros de elenco Anthony Ramos y Jeremy Pope. En un momento se dirigió a ellos para explicar mejor la situación. “Hubo un comentario en un podcast, hace mucho tiempo... Y la gente decía: ‘No se duchan’”, repasó. “Yo respondo: ‘Me ducho, voy al gimnasio, me ducho’”, aclaró, para que no queden dudas. Entre risas, Ramos decidió apoyar a Kutcher en su intento por desmitificar el rumor. “Puedo confirmar que mi chico se ducha”, disparó con gracia.

El último desafío de Kutcher

En otro momento de la entrevista, Kutcher compartió cómo se preparó para darle vida a la Corporación, su personaje en la serie, a quien se lo suele ver en traje de baño durante la primera temporada. “Seamos claros: he estado sentado en una silla de oficina trabajando en capital de riesgo”, reveló sobre su estado físico antes del rodaje. “Entonces pensé: ‘¡Dios mío! ¿Qué voy a hacer?’. Así que conseguí un entrenador —se llama Robbie Egan—, Robbie vino a mi casa a las cinco de la mañana antes de empezar a trabajar y me dio una paliza”.

El actor explicó que luego de un período de riguroso entrenamiento se puso “en forma”. También contó que pasó por la peluquería. “Me corté el pelo, algo que hacía tiempo que no hacía. Pensé: ‘Bueno, tengo que arreglarme esto’. Y luego me presenté a trabajar”. En cuanto a su papel de villano en la serie, Kutcher aseguró que se trató de un giro en su carrera ya que venía de protagonizar la comedia romántica Tu casa o la mía, junto a Reese Witherspoon, y la serie de Netflix That ’90s Show. “Ryan vino y me dijo: ‘Escribí este papel para ti. Creo que sería muy interesante. Creo que no se parece a nada que hayas hecho antes, y creo que va a ser genial’. Y le dije: ‘Bueno, cuéntame más’”, recordó el actor. “Creo que es realmente lo más divertido que he hecho jamás interpretando un personaje”, completó.