Así será el último adiós a Guido Gorgatti, el reconocido actor que murió a los 103 años

escuchar

Fue una de las grandes figuras del humor nacional, con una extensa trayectoria y un rostro y un sello personal inconfundible. La noticia de la muerte de Guido Gorgatti, a los 103 años, conmovió a muchos que alguna vez lo vieron como parte de históricos ciclos televisivos o disfrutaron de su talento sobre las tablas; por eso, sus familiares decidieron brindarle una despedida a la medida.

Según pudo saber LA NACION, el velatorio del actor tendrá lugar este jueves desde las 14 y hasta las 20 horas, y el viernes entre las 9 y las 11 horas en Zuccotti Hermanos (Thames 1164, en el barrio porteño de Palermo). El viernes, cerca del mediodía, sus familiares y allegados se concentrarán para darle el último adiós en la Capilla del Cementerio de Chacarita.; luego del responso, sus restos serán depositados en el Panteón de Actores.

Nacido el 5 de diciembre de 1919 en Roviga, Italia, Gorgatti se instaló en la Argentina cuando tenía apenas 10 años y comenzó su carrera en el teatro infantil Lavardén, donde su profesora fue la reconocida escritora Alfonsina Storni. A lo largo de su vida, el actor supo mantener una destacada trayectoria en cine, teatro, televisión y radio.

Guido Gorgatti en Los Simuladores (Captura video)

Sobre sus primeros años en la Argentina, precisó con orgullo: “Gracias a Dios me fui al teatro infantil Lavardén que quedaba a 5 cuadras de casa, más que nada porque sabía que a la tarde repartían un sándwich y un vasito de leche. Después me metí en La Pandilla Marilyn e hice de musicalizador y lo fui durante muchos años, de todos los radioteatros que hubo en radio El Mundo”, contó. Y destacó: “ No fui nunca un primer actor, pero sí un actor. Mi papá, cuando vino de Italia ya con una guerra a cuestas, no estaba en sus cabales pero mi mamá sí, ella vio ciertos triunfos míos ”.

Rodolfo Ranni y Guido Gorgatti, en pleno ensayo

La noticia sobre su muerte fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores con un sentido mensaje: “Con gran tristeza despedimos a nuestro afiliado más longevo, el actor Guido Gorgatti, quien falleció a los 103 años. Su trayectoria incluye trabajos en teatro, cine, TV, publicidad y radio, destacándose como comediante y humorista. Nuestras condolencias a sus seres queridos”, reza el comunicado publicado en las redes sociales de la asociación.

La información sobre el fallecimiento de Guido Gorgatti la compartió la Asociación Argentina de Actores (Captura Twitter)

Simpático y pintoresco, el leve acento que marcaba sus orígenes le dio un toque personal que lo impulsó a ingresar prontamente a la radio. Desfiló por varias emisoras y participó de diversos programas como La pandilla Marilyn, Ronda policial, El relámpago y Calle Corrientes. Fue parte del elenco de numerosos éxitos como Las aventuras de Carlos Norto, por Radio Stentor, protagonizado por Juan Carlos Croharé.

Una de sus participaciones más recordadas fue en el programa La Tuerca, entre 1965 y 1974. Allí encabezó junto a Nelly Láinez, Carmen Vallejo, Vicente Rubino, Tino Pascali, Gogó Andreu, Tono Andreu, Rafael Carret y Julio López. En 1970 el ciclo obtuvo un premio Martín Fierro.

Trabajó en reconocidas ficciones como Resistiré, Un cortado, La ley del amor, La niñera, Hospital Público, Poné a Francella, Los de la esquina, Vos y yo toda la vida, No hace falta quererte, Como pan caliente, Primicias, Son amores, Alguien que me quiera, Don Camilo, entre otros.

Guido Gorgatti

En 2003 hizo una participación en el unitario ganador del Martín Fierro de Oro Los simuladores. Interpretó a Horacio, un anciano de un geriátrico que iba a ser cerrado, en el capítulo “El Clan Motul”.

En 2009 presentó en la Asociación Argentina de Actores su libro autobiográfico Amanece con el espectáculo, en diálogo con Elsie Jankelevich, recibió la “Orden del Buzón” por parte del Museo Manoblanca, y al año siguiente fue nombrado Personalidad Destacada de la Cultura Argentina en el Salón Dorado de la Legislatura.

En sus últimos años, Gorgatti se fue a vivir a una residencia de adultos mayores y el 5 de diciembre de 2019 festejó sus 100 años.

LA NACION

Temas Guido Gorgatti