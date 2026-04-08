Aubrey Plaza espera su primer hijo con el actor Christopher Abbott a un año de la muerte de su marido

La productora y actriz Aubrey Plaza (Delaware, 41 años) está esperando su primer hijo con su pareja, el actor Christopher Abbott (Connecticut, 40 años). Un embarazo que llegará a su término esta primavera, según confirmó una fuente cercana a People. “Fue una hermosa sorpresa después de un año lleno de emociones”, dijo la persona consultada y aseguró que ellos “se sienten muy bendecidos”. La noticia llega un año después de que, en enero de 2025, los servicios de emergencia hallaran muerto en su casa de Los Ángeles a Jeff Baena, marido de Plaza desde 2021, pero del que se había separado, aunque no legalmente, en septiembre de 2024. La información del divorcio se conoció tras el fallecimiento del cineasta.

Christopher Abbott y Aubrey Plaza en el festejo por el estreno de Black Bear, en enero de 2020 Mat Hayward - Getty Images North America

Plaza y Abbott se conocieron en 2020 cuando protagonizaron la película de thriller psicológico Black Bear. Su química en pantalla los llevó más tarde, en 2023, a protagonizar la obra off-Broadway Danny and the Deep Blue Sea. “A ninguno de los dos nos da miedo parecer feos, raros o extraños”, dijo Abbott a The New York Times sobre cómo era trabajar con Plaza. “Le importa, pero a la vez no le importa; es la mejor receta para mí en un compañero de escena”, dijo la actriz conocida por su papel en la segunda temporada de The White Lotus.

Los actores mantienen su relación privada y no se pronunciaron sobre el embarazo, pero aparecieron públicamente el pasado febrero en el desfile de moda de Khaite otoño-invierno 2026 durante la Semana de la Moda de Nueva York.

El guionista y director de cine Jeff Baena se quitó la vida el 3 de enero de 2025; tenía 47 años

Pasó poco más de un año desde que la actriz recibió la desgarradora noticia de que su esposo, el guionista y director de cine Jeff Baena se había suicidado a los 47 años. Baena y Plaza iniciaron su relación en 2011 y se casaron una década después. Según el informe de la autopsia, al que tuvo acceso People, el cineasta le habría hecho “comentarios preocupantes” a su esposa en octubre de 2024, un mes después de que se separaran, por lo que Plaza llamó a un amigo “para que comprobara el bienestar de su esposo”. El informe también confirmó que, a partir de entonces, Baena comenzó a acudir a terapia y también explicó que la pareja había estado “experimentando dificultades maritales recientes”. El día del fallecimiento, él le envió un mensaje a ella a las 10.36 de la mañana, antes de que su paseador de perros lo encontrara muerto en torno al mediodía.

Aubrey Plaza y Jeff Baena en el Festival de Sundance en 2017. La expareja se había conocido en 2011 y contrajo matrimonio una década después George Pimentel - Getty Images North America

“Esta es una tragedia inimaginable”, decía el comunicado de la actriz y la familia de Baena. Y añadía: “La familia está devastada y pide privacidad en este momento difícil”. Plaza cerró sus redes sociales y se ausentó de sus funciones de presentadora en la 82ª edición anual de los Globos de Oro, que se celebraron unos días después. La creadora de la serie animada Kevin reapareció un mes después en el 50º aniversario del programa estadounidense de comedia Saturday Night Live, donde rindió un pequeño homenaje al cineasta usando una camiseta pintada con la técnica de tie-dye, un pasatiempo que compartían y que también usaron el día de su boda.

En el décimo aniversario de su noviazgo, Plaza y Baena contrajeron matrimonio gracias a un servicio de bodas que se ofrecía en una hora: “Una noche nos aburríamos un poco. Le dije: ‘Oye, es nuestro aniversario, deberíamos hacer algo, ir a por un helado o algo’, y bromeé sobre casarnos”, explicó en su participación en el extinto programa de Ellen DeGeneres de 2021. Meses antes, ella se había encargado de relatar la feliz noticia en sus redes sociales.