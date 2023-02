Boda cancelada: el exnovio de Avril Lavigne, Mod Sun, se habría enterado de su propia ruptura a través de la prensa

escuchar

En abril de 2022, Avril Lavigne y Mod Sun se comprometieron en París y todo parecía indicar que el cantante -cuyo verdadero nombre es Derek Smith- se convertiría en el tercer marido de la artista. Pero, según confirmaron los allegados de Lavigne, unos días después de que Mod Sun se embarcara rumbo a una nueva gira de conciertos, la intérprete de “Complicated” tomó la decisión de separarse y ponerle fin a su compromiso matrimonial.

Durante los dos años de relación, el vínculo entre ambos artistas se mostraba estable y la noticia sorprendió por completo al mundo del espectáculo. La ruptura fue abrupta y el primer sorprendido fue el propio Mod Sun: al parecer, su ex no se molestó en comunicarle personalmente su forzado regreso a la soltería. Los representantes de Sun afirman que él quiere recuperar la relación, pero, según trascendió, por parte de Lavigne no hay vuelta atrás.

Los allegados de Derek aseguran que él se encuentra consternado y que todavía está asimilando que en cuestión de segundos sus perspectivas de futuro junto a la estrella del pop se hayan dinamitado. Un representante de Sun se puso en contacto con el diario The New York Post y develó los detalles de la insólita situación. “Hasta hace tres días, cuando él acababa de salir de gira, estaban juntos y comprometidos. Si algo cambió, él es el primer sorprendido por ello”, manifestó el representante.

El portavoz de Mod Sun también aclaró que el cantante no tiene intenciones de cancelar los conciertos que tiene programados para esta semana y que lidiará con el impacto de su separación en la más estricta intimidad. Por su parte, los allegados de Avril aseguraron que la pareja llevaba varios meses en crisis. No obstante, no hay claridad a la hora de fijar en que momento exacto la pareja le puso punto final a su relación. Por el momento, Avril Lavigne no dio declaraciones públicas.

Los dos cantantes comenzaron su romance en 2021 y anunciaron su compromiso matrimonial durante unas románticas vacaciones en París, en abril del año pasado. La última vez que se los vio juntos, fue en la ceremonia de los Grammy, pero allí nada parecía dar indicio del triste y confuso desenlace de su historia de amor.

Tras la ruptura, se expandieron rumores que involucran un nuevo amor en la vida de Avril: salieron a la luz imágenes de ella con el rapero Tyga paseando por las calles de California. En esas fotografías se los ve muy cómplices, abrazándose y demostrándose cariño. Lejos quedaría “la proposición más romántica y perfecta” que la artista definió hace un año. Según la revista People, Avril y Mod Sun “estuvieron los últimos dos meses envueltos en idas y venidas, pero no hay terceras personas involucradas en su ruptura”.

La historia de amor que no fue

Durante la década de los dos mil, Avril Lavigne se erigió como la reina del pop punk y su disco debut, Let go, aún figura como uno de los álbumes más vendidos de aquella época. Pero de pronto, en 2014, la cantante desapareció de la escena. Después de años de ausencia, en 2019 reapareció y, cuando volvió a conectarse con su música, encontró de nuevo al amor.

Según contó Lavigne, cuando conoció a Mod Sun ella estaba saliendo de una relación y había decidido concentrarse en ella, pensaba que lo mejor era pasar un tiempo soltera. El encuentro con el artista fue netamente laboral, iban a escribir una canción juntos, pero apenas se vieron, “el mundo se detuvo” .

“ Simplemente hicimos clic. Fue divertido y emocionante, y decidí: ‘La vida es corta. Soy Libra. Yo amo, amo ”, contó sobre cómo fue que entró el rockero a su vida tiempo atrás. Mientras que los primeros rumores de romance surgieron en febrero de 2021, fue en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards cuando oficializaron. Lavigne apareció en el sencillo “Flames” de Mod de 2021, y él coescribió y coprodujo varios temas de su álbum más reciente, Love Sux.

Éste iba a ser el tercer matrimonio de Lavigne, quien se separó del rockero de Nickelback, Chad Kroeger, en 2015 después de dos años de casados. También estuvo legalmente unida al líder de Sum 41, Deryck Whibley, del 2006 al 2009.

