Nacho Castañares rompió el silencio sobre los rumores de romance con Ángela Torres

En medio de los rumores de romance entre Ángela Torres y Marcos Giles, conocido como El Mito, un movimiento en redes sociales de Nacho Castañares no pasó inadvertido por los usuarios, quienes lo consideraron como el nuevo enamorado de la artista. Debido a esto es que en las últimas horas, el ex Gran Hermano aclaró la situación.

La última relación oficial de Ángela Torres fue con Rusherking (Foto: Instagram @angelatorres y @rusherking)

El influencer asistió a uno de los shows de la actriz y quedó deslumbrado por su performance. Por tal motivo, no dudó en publicar un mensaje en su cuenta de X. “What a woman” (Qué mujer), escribió, pero inmediatamente lo borró.

El tuit no pasó inadvertido ante el ojo de Juariu (Foto: Instagram/@juariu)

El texto no tardó en ser capturado por Juariu, la espía de los famosos, quien lo compartió en sus historias de Instagram. Allí, notó que Fede Lezcano, amigo y compañero de Castañares del ciclo, le comentó un emoji de un ángel, por lo que no había dudas de quién hacía alusión.

“La fuimos a ver el otro día a un show y yo tiré un tuit que después borré porque se iba a entender como no quería que se entienda. No di a entender que estaba con esa persona, ni que quiero estar con ella, fue exclusivamente por el hecho artístico”, expresó el subcampeón del reality al aire del streaming Fuera de Joda (Telefe).

Nacho Castañares aclaró cuál fue la intención de su tuit (Foto: Captura TV)

Y remarcó: “No hay romance con Ángela Torres”. Sin embargo, admitió que tuvieron una agradable conversación cuando coincidieron en un programa. “Pegamos buena onda cuando vino al programa. Hemos hablado poco, pero nada más”, añadió.

En este contexto, el joven aclaró que está soltero, lo que no resulta sorprendente, dado que su vida amorosa estuvo constantemente bajo el ojo público. Desde su paso por Gran Hermano, fue protagonista de titulares por sus relaciones; primero con Lucila ‘La Tora’ Villar y después con Coty Romero, un noviazgo que terminó en un escándalo mediático.

Cabe destacar que Ángela Torres también protagoniza rumores de romance con un compañero de Luzu TV. Todo surgió tras la difusión de un video en una de las salidas de la actriz, donde se la vio muy cerca de Marcos Giles. En las imágenes, fueron captados mientras bailaban abrazados, riendo y compartiendo gestos de complicidad.

El primer gesto que encendió las alarmas del público ocurrió una mañana cuando Giles apareció en Nadie Dice Nada (Luzu TV) con un desayuno especial: macarrones, justo la variedad favorita de Ángela. La cantante no pudo ocultar su sorpresa y sonrisa. “No puedo creer esto que hiciste”, lanzó entre risas, mientras las teorías entre los seguidores hicieron estallar el chat en vivo del programa. La conexión se profundizó cuando, al hablar de películas, Marcos reveló que le gustaba El viaje de Chihiro, un detalle significativo, ya que Ángela tiene a la protagonista de esa película tatuada en su antebrazo.

Ángela Torres y Marcos Giles, más cerca que nunca

Lejos de detenerse, el influencer fue por más. Ingresó al estudio disfrazado de oso, con flores, y al quitarse el traje, reveló una remera con la frase: “No me olvides”. Este fue un guiño directo a uno de los mayores éxitos de Torres. El gesto desató una ovación inmediata en el estudio y en redes sociales, con el que alimentó aún más el rumor del supuesto vínculo.