El video del emotivo reencuentro de Thiago Medina con sus dos hijas

Después de permanecer 28 días internado tras sufrir un grave accidente con su moto mientras circulaba por el partido bonaerense de Moreno, Thiago Medina recibió el alta y seguirá con su recuperación en la casa de Daniela Celis, su expareja. La joven y las dos hijas que tienen en común estaban a la espera de la llegada del ex Gran Hermano, y el momento causó furor en redes.

Thiago Medina recibió el alta tras 28 días de internación (Foto: Captura de TV / América)

Asomadas desde la ventana del comedor de la vivienda, Aimé y Laia miraron con asombro el momento en el que su padre descendió del vehículo de Romina Uhrig - con quien la expareja compartió el reality-, acompañado de Julio Medina, su padre.

“¿Quién está ahí?“, preguntó repetidas veces a sus hijas la influencer, mientras que las pequeñas -que tienen un año y nueve meses- corrían hacia la entrada y decían ”papá“. Finalmente y después de casi un mes sin verse, los tres se fundieron en un abrazo.

Thiago Medina y el abrazo con Aimé y Laia (Foto: Captura Instagram/@thi4go_km)

El video fue compartido en una publicación que ambos realizaron desde sus respectivas cuentas de Instagram. “¡Gracias a ustedes, hoy puedo verlas de vuelta a mis hijas! Gracias a cada oración, a cada profesional que Dios puso en mi camino, gracias a cada persona que pidió por mí, gracias a la contención, a mi familia, gracias por darme una nueva vida”, escribió el joven de 22 años.

En cuestión de minutos, recibió miles de likes e infinidades de comentarios de los usuarios, quienes no tardaron en expresar su alegría por la buena nueva. “Hoy la vida es un poco más justa para él y sus bebés”; “Que increíble recuperación. ¡Yo creo que nunca dejo de lucharla por sus hijitas, era todo lo que decía cuando salió”; “Cuando alguien te diga que Dios no existe, mostrarle este video” y “Qué grande Thiago! Sos un gran luchador y merecedor de una oportunidad más! ¡Te admiro loquito, te mando fuerzas para seguir!”, fueron solo algunos de ellos.

El emotivo video no tardó en recibir el mensaje de los fanáticos (Foto: Captura Instagram)

El anhelado encuentro con las pequeñas llegó poco después de su salida del hospital, tal como anticipó este mediodía, y se convirtió en la imagen que marcó el final de la pesadilla.

Qué fue lo primero que pensó Thiago Medina al despertar del coma

Antes de ingresar al vehículo que lo llevaría a la casa de Daniela Celis y sus hijas, el ex Gran Hermano habló con la prensa y contó qué fue lo que pensó al despertar del coma.

“Cuando me desperté, lo primero que quise fue tomar agua”, lanzó con picardía el joven de González Catán. Acto seguido, comentó qué fue lo primero que quiso hacer una vez que el equipo médico le dijo que podía continuar con los cuidados su hogar. “Ir a ver a mis hijas, es lo que más quiero”, aseveró.

En ese sentido, los periodistas le consultaron si había cambiado su forma de pensar tras el accidente en moto por el que casi pierde la vida. “Muchas cosas... Te cambia todo. Te cambia la manera de pensar... Disfrutar la vida, disfrutar todo ahora”, indicó.

En las últimas horas, circuló la noticia de que antes de recibir el alta, el joven de 22 años le habría pedido casamiento a la madre de sus hijas, de quien está separado desde hace mayo. “Eso nunca lo dije, si se va a dar más adelante, se va a dar, se va a ver por las redes...”, señaló.

Daniela y Thiago se separaron en mayo de este año (Foto: Redes Sociales)

Y completó: “Ahora veremos el día a día. Yo me tengo que reponer y terminar de componer. Tengo que hacer rehabilitación y un poco de reposo por el tema del choque”.