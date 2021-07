Bambi, el hermano de Chano Moreno Charpentier, agradeció el apoyo e hizo un especial pedido en las redes sociales

Bambi Moreno Charpentier usó las redes sociales para agradecer y pedir empatía, horas después de que su hermano Chano Moreno Charpentier sufriera el impacto de bala en su abdomen cuando intentaban trasladarlo a un sanatorio. “Gracias a quienes acercan amor y buenas energías para nuestra familia”, expresó el músico en su cuenta de Twitter y en sus historias de Instagram.

Además, hizo un especial pedido para quienes critican, se burlan u opinan sobre el incidente sin tener noción de lo que realmente sucedió. “Y para aquellos que no puedan sentir empatía por nuestro sufrimiento, intenten pensar cómo se sentirían si se tratase de un ser amado por ustedes. O tan sólo llámense a silencio por favor”, agregó.

El excantante de Tan Biónica se encuentra en estado crítico, internado en terapia intensiva en el sanatorio Otamendi, donde fue intubado y recibe asistencia mecánica, luego de tener que ser operado de urgencia. En la cirugía le extirparon su riñón izquierdo, el bazo, parte del páncreas y le suturaron una perforación del colon. El hecho sucedió en el barrio privado en que vive Chano en Capilla del Señor en la madrugada del lunes. Según trascendió, la mamá del cantante había pedido ayuda al servicio de salud tras encontrar a su hijo fuera de sí; en ese contexto también se acercó un patrullero de policía para tratar de subirlo a la ambulancia mientras él se resistía. Según trascendió, uno de los efectivos disparó mientras Moreno Charpentier sostenía una cuchilla que había tomado de su cocina .

Gracias a quienes acercan amor y buenas energías para nuestra familia 🙏🏼♥️

Más allá de que Bambi y Chano dieran por terminada la etapa de banda en 2016 -el mayor de los Moreno Charpentier era el bajista, productor y compositor de Tan Biónica, y el menor el frontman- su relación nunca se quebró.

El parte médico y el mensaje de su madre

A poco de que se difundiera la noticia, la familia emitió un comunicado respecto del estado de salud del artista. “Chano se encuentra en este momento en la sala de terapia intensiva del Sanatorio Otamendi, víctima de un disparo que recibiera por parte de la Policía provincial como resultado del cual se vieron afectados uno de sus riñones, el páncreas y el bazo”, informaron sobre el incidente.

El periodista de TN especializado en temas de salud, Guillermo Lobo, amplió la información sobre el estado del excantante de Tan Biónica. “Fue fundamental que estuviesen las ambulancias en el domicilio y lo trasladen [a tiempo]”, explicó. “Se armaron los equipos de cirugía general y urología y se intervino rápidamente. Tuvo lesión de cuerpo y cola de páncreas, bazo, colon y riñón izquierdo”, informó. Como consecuencia de dichas lesiones, la cirugía constó de una “esplenectomía, pancreatectomía corporocaudada, nefrectomía izquierda y sutura colónica”, sumó.

El primer parte policial que se conoció indicaba que Charpentier “se encontraba con brote psicótico como consecuencia de consumo de estupefacientes”. Cuando la policía llegó a su residencia de Capilla del Señor, en el noreste de la provincia de Buenos Aires, estaba en el patio trasero, con el cuchillo en la mano.

“Mi hijo no tuvo un brote psicótico”, aclaró Marina Charpentier en diálogo con la periodista de TN, Sandra Borghi. “Tuvo un cuadro de excitación psicomotriz, solo es un enfermo en consumo y nosotros somos una familia desesperada pidiendo que lo internen”, aseguró la mujer, quien luego desmintió que Chano se hubiera comportado de manera violenta. “No atacó a nadie, no intentó agredir a nadie, menos a una mujer, él solo se lastimaba a sí mismo, había médicos, enfermeros y policías, eran 10 personas contra un adicto, pudieron disparar al aire pero no lo hicieron”, contó, y sumó: “Entró un policía de 20 años y le disparó sin motivo, es una locura, el que disparó no sabía lo que hacía, le disparó por inoperancia”, añadió.

La madre de Chano reveló que su hijo le pidió que se fuera de su casa: “No me hizo nada, solo me dijo que me vaya de su casa, me dijo: ‘Andate porque no se le pega a la madre’”, concluyó.

El exlíder de Tan Biónica estuvo internado en tres ocasiones y protagonizó episodios polémicos, como el choque múltiple por el que dañó a varios autos estacionados en la calle, hecho acontecido en 2015. En cuanto al consumo de sustancias, en 2019 declaraba: “Estoy en un momento en el que decidí dejar todas las cosas que me hacían mal, como la adicción a las drogas. Dejé todo, pero es una lucha de todos los días. No es que uno corta y se acaban los problemas. Es muy importante dejar de frecuentar a las personas tóxicas”.

En diálogo reciente con LA NACION por el lanzamiento de su nuevo single, Chano contaba que estaba mucho mejor. “Hace dos años que estoy muy bien. Siempre tuve la vocación de internarme cuando estuve mal, cuando consumía, cuando me pasó todo lo que me pasó. Hace dos años que estoy muy bien”. En esa charla aludía a las razones que lo llevaron a Capilla del Señor: “Vivo cerca del campo, a diez kilómetros del pueblo. Si me quedo sin cigarrillos, olvídate. Está bueno. No vivo en una casa tipo Nordelta, sino un lugar de familias de clase media, retirado, tranquilo”, le expresaba a este medio.

